***TAVHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 13:15
***TAVHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TAVHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828409
BIST
16:1397.660
En Yüksek
|Değişim
|: 4,29%
|| 4.020,97
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.856
En Düşük
91.644
16:136,2932
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0241
|Açılış
|: 6,2880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
16:136,9918
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -0,0811
|Açılış
|: 6,9780
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
16:13322,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 1,73
|Açılış
|: 322,08
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,46
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|YGYO
|0,44
|12.280.085
|% 10,00
|
|GUSGR
|1,87
|46.985.667
|% 10,00
|
|CLEBI
|68,20
|4.041.030
|% 10,00
|
|CELHA
|5,72
|579.057
|% 10,00
|
|PGSUS
|39,04
|91.008.879
|% 9,97
|
|AKGRT
|5,33
|6.286.226
|% -10,87
|
|YBTAS
|3.953,60
|106.747
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,02
|9.514
|% -9,98
|
|YONGA
|9,48
|20.268
|% -9,97
|
|BALAT
|1,91
|499.597
|% -9,91
|
|ASELS
|26,10
|1.038.544.950
|% 7,14
|
|THYAO
|9,25
|906.292.310
|% 9,08
|
|GARAN
|9,29
|513.495.860
|% 6,29
|
|EREGL
|8,36
|326.542.029
|% 2,58
|
|KRDMD
|2,10
|320.830.745
|% 5,00
|
|ODAS
|1,39
|277.753.201
|% 5,30
|
|IHLGM
|0,94
|155.806.870
|% 4,44
|
|KRDMD
|2,10
|320.830.745
|% 5,00
|
|YKBNK
|2,26
|290.725.323
|% 6,10
|
|EKGYO
|1,21
|152.166.068
|% 5,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8199
|7,8591
|% -1,15
|
|Frank
|6,5613
|6,6008
|% -1,53
|
|Riyal
|1,6710
|1,6793
|% -0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.592
|1.592
|15,50
|
|Altın Gr.
|323
|323
|2,73
|
|Cumhuriyet
|2.140
|2.172
|20,00
|
|Tam
|2.135
|2.188
|20,28
|
|Yarım
|1.032
|1.058
|9,81
|
|Çeyrek
|518
|529
|4,90
|
|Gümüş.Ons
|15,75
|15,78
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,21
|3,21
|-0,00
|
|B. Petrol
|35,31
|35,31
|2,09
|