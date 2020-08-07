***TAVHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.08.2020 11:56
***TAVHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TAVHL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TAVHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866586
BIST
16:131.036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,86
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.045
En Düşük
985
16:137,2531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0245
|Açılış
|: 7,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4600
|
7,3707
En Düşük
7,1239
16:138,5504
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0620
|Açılış
|: 8,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7750
|
8,7220
En Düşük
8,4296
16:13476,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -3,10
|Açılış
|: 476,33
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
488,48
En Düşük
470,89
BIST En Aktif Hisseler
|AKMGY
|42,90
|1.444.226
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.298,00
|185.260
|% 10,00
|
|ALCAR
|78,20
|6.572.213
|% 9,99
|
|TKURU
|41,68
|1.673.535
|% 9,97
|
|MSGYO
|2,87
|7.765.940
|% 9,96
|
|BFREN
|695,70
|637.261
|% -10,00
|
|KENT
|1.422,00
|965.538
|% -10,00
|
|ORMA
|9,72
|22.084
|% -10,00
|
|ROYAL
|2,52
|6.484.930
|% -10,00
|
|PKENT
|626,40
|2.667.211
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,83
|2.199.714.954
|% -3,17
|
|ASELS
|15,88
|1.269.754.886
|% 3,99
|
|GARAN
|6,50
|1.169.516.750
|% 0,46
|
|SISE
|5,97
|1.104.501.062
|% 3,83
|
|GUSGR
|5,20
|755.634.737
|% 1,56
|
|EKGYO
|1,83
|2.199.714.954
|% -3,17
|
|KRDMD
|2,54
|519.859.761
|% -1,93
|
|TSKB
|1,04
|191.867.462
|% 0,00
|
|SISE
|5,97
|1.104.501.062
|% 3,83
|
|GARAN
|6,50
|1.169.516.750
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,4036
|9,4507
|% -0,68
|
|Frank
|7,8618
|7,9092
|% -0,61
|
|Riyal
|1,9160
|1,9256
|% -0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.050
|2.051
|-12,68
|
|Altın Gr.
|476
|476
|-3,21
|
|Cumhuriyet
|3.122
|3.230
|-113,80
|
|Tam
|3.215
|3.412
|-49,00
|
|Yarım
|1.561
|1.622
|-54,60
|
|Çeyrek
|783
|830
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|28,28
|28,32
|-0,62
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|-0,11
|
|B. Petrol
|44,91
|44,91
|-0,18
|