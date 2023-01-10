***TAVHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.01.2023 17:30
***TAVHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TAVHL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TAVHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099528
BIST
17:225.108
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -62,90
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
5.047
17:2218,7789
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0083
|Açılış
|: 18,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
17:2220,2090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0601
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
17:221.132,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,26
|Açılış
|: 1.132,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.133,80
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler17:20
|EUHOL
|2,32
|95.578.914
|% 11,54
|
|ULUFA
|7,15
|32.529.726
|% 10,00
|
|SDTTR
|51,50
|4.271.256
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|27.284.706
|% 10,00
|
|OZSUB
|17,17
|22.797.499
|% 9,99
|
|BFREN
|4.632,30
|195.969.061
|% -10,00
|
|POLTK
|1.930,60
|51.870.942
|% -10,00
|
|GOZDE
|23,40
|530.380.818
|% -10,00
|
|VKING
|33,30
|881.318
|% -10,00
|
|FLAP
|13,53
|207.581.831
|% -9,98
|
|ASELS
|59,20
|6.099.814.424
|% 0,17
|
|THYAO
|135,50
|5.885.531.363
|% -2,10
|
|EREGL
|39,52
|5.811.245.111
|% -0,75
|
|KRDMD
|18,74
|4.601.745.290
|% -0,27
|
|KOZAL
|584,80
|3.796.523.916
|% -1,42
|
|EKGYO
|8,70
|3.569.499.026
|% -0,34
|
|YKBNK
|9,76
|3.239.976.216
|% -3,56
|
|KRDMD
|18,74
|4.601.745.290
|% -0,27
|
|SKBNK
|2,83
|488.593.896
|% -0,35
|
|AKBNK
|17,64
|2.831.503.313
|% -0,95
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7699
|18,7780
|% 0,04
|
|Euro
|20,1899
|20,2027
|% 0,27
|
|Sterlin
|22,7603
|22,8744
|% -0,12
|
|Frank
|20,2859
|20,4081
|% -0,02
|
|Riyal
|4,9836
|5,0086
|% 0,06
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.879
|7,86
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.133
|3,92
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.667
|7.728
|20,00
|
|Yarım
|3.724
|3.780
|9,00
|
|Çeyrek
|1.862
|1.890
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,70
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|14,25
|14,27
|-0,00
|
|B. Petrol
|80,31
|80,31
|0,66
|