***TAVHL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
03.03.2022 09:18
***TAVHL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TAVHL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Vehbi Serkan Kaptan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006726
BIST
11:132.019
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 33,20
|Açılış
|: 2.009
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986
|
2.025
En Düşük
2.009
11:1314,1442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0544
|Açılış
|: 14,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0600
|
14,1442
En Düşük
13,9691
11:1315,7646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0554
|Açılış
|: 15,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,7828
En Düşük
15,5464
11:13877,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 4,98
|Açılış
|: 877,24
|
|Önceki Kapanış
|: 872,27
|
879,33
En Düşük
865,20
BIST En Aktif Hisseler11:11
|PKENT
|374,00
|8.116.171
|% 10,00
|
|KGYO
|6,06
|3.067.522
|% 7,64
|
|PRKAB
|46,78
|18.467.239
|% 7,54
|
|KLNMA
|13,88
|53.896
|% 6,85
|
|IHAAS
|11,41
|1.780.434
|% 6,64
|
|BASCM
|3,65
|135.247
|% -9,88
|
|KAPLM
|49,20
|315.421
|% -7,17
|
|POLTK
|580,00
|3.300.080
|% -3,81
|
|AKFGY
|3,48
|28.762.775
|% -3,60
|
|KONKA
|10,72
|73.495.549
|% -3,25
|
|KRDMD
|13,22
|1.170.076.383
|% 2,80
|
|THYAO
|25,94
|900.874.007
|% -0,15
|
|EREGL
|35,56
|672.414.407
|% 3,13
|
|ASELS
|23,60
|627.012.895
|% 2,79
|
|EGEEN
|1.733,80
|334.792.837
|% 2,49
|
|KRDMD
|13,22
|1.170.076.383
|% 2,80
|
|YKBNK
|3,67
|170.171.338
|% 0,55
|
|THYAO
|25,94
|900.874.007
|% -0,15
|
|PETKM
|7,79
|242.084.419
|% 1,96
|
|EKGYO
|2,02
|61.923.704
|% 1,51
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1368
|14,1444
|% 0,39
|
|Euro
|15,6998
|15,7334
|% 0,15
|
|Sterlin
|18,8685
|18,9632
|% 0,25
|
|Frank
|15,3024
|15,3946
|% 0,37
|
|Riyal
|3,7563
|3,7751
|% 0,32
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|5,68
|
|Altın Gr.
|877
|878
|5,37
|
|Cumhuriyet
|5.816
|5.904
|104,00
|
|Tam
|5.780
|5.926
|95,35
|
|Yarım
|2.794
|2.867
|46,13
|
|Çeyrek
|1.401
|1.433
|23,06
|
|Gümüş.Ons
|25,33
|25,35
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,52
|0,07
|
|B. Petrol
|118
|118
|5,19
|
Seans Raporu
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