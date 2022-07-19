***TAVHL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
19.07.2022 15:47
***TAVHL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TAVHL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Fahad Missmar tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046456
BIST
15:332.491
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 39,85
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.497
En Düşük
2.448
15:3317,5905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1581
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5905
En Düşük
17,4264
15:3318,0011
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 0,2871
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0633
En Düşük
17,6727
15:33967,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 7,50
|Açılış
|: 967,53
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
971,35
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler15:31
|POLTK
|678,80
|9.914.007
|% 10,00
|
|KLRHO
|12,55
|13.958.972
|% 9,99
|
|IMASM
|63,35
|9.973.445
|% 9,98
|
|UFUK
|84,90
|1.668.492
|% 9,97
|
|HUBVC
|8,72
|21.242.691
|% 9,96
|
|RODRG
|20,50
|358.614
|% -5,96
|
|LIDFA
|9,31
|34.088.560
|% -5,58
|
|QNBFB
|35,48
|83.565
|% -4,11
|
|KRGYO
|8,60
|12.066.974
|% -3,80
|
|CANTE
|54,85
|34.108.433
|% -3,77
|
|THYAO
|50,70
|2.880.305.777
|% 1,44
|
|EKGYO
|3,03
|1.217.714.566
|% 2,02
|
|SISE
|20,88
|1.215.997.408
|% 1,06
|
|YKBNK
|4,52
|1.045.912.872
|% 2,96
|
|ODAS
|3,59
|856.843.321
|% 2,87
|
|EKGYO
|3,03
|1.217.714.566
|% 2,02
|
|ODAS
|3,59
|856.843.321
|% 2,87
|
|YKBNK
|4,52
|1.045.912.872
|% 2,96
|
|TSKB
|2,20
|219.643.633
|% 2,80
|
|SKBNK
|1,17
|104.388.473
|% 4,46
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5809
|17,5882
|% 0,89
|
|Euro
|17,9854
|17,9958
|% 1,59
|
|Sterlin
|21,0528
|21,1584
|% 1,18
|
|Frank
|18,0875
|18,1965
|% 1,65
|
|Riyal
|4,6687
|4,6921
|% 0,68
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|966
|966
|6,61
|
|Cumhuriyet
|6.520
|6.618
|5,00
|
|Tam
|6.533
|6.593
|-31,00
|
|Yarım
|3.183
|3.223
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.597
|1.611
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,78
|18,81
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,60
|10,61
|0,11
|
Seans Raporu
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