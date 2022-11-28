***TAVHL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.11.2022 09:16
***TAVHL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TAVHL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Vehbi Serkan Kaptan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082423
BIST
16:284.943
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 69,06
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.970
En Düşük
4.854
16:2818,6276
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0060
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6549
En Düşük
18,5611
16:2819,4621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0555
|Açılış
|: 19,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,5643
En Düşük
19,2550
16:281.049,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,58
|Açılış
|: 1.049,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.051,84
|
1.056,62
En Düşük
1.044,52
BIST En Aktif Hisseler16:28
|PCILT
|36,52
|44.941.364
|% 10,00
|
|SUNTK
|56,10
|382.953.236
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|19.104.396
|% 10,00
|
|ALFAS
|137,60
|405.878.995
|% 9,99
|
|YATAS
|27,96
|125.511.735
|% 9,99
|
|EMNIS
|53,90
|524.108
|% -9,41
|
|PNLSN
|37,90
|216.105.613
|% -9,29
|
|MIATK
|127,80
|135.770.163
|% -8,97
|
|IHAAS
|87,90
|65.149.618
|% -7,62
|
|MZHLD
|15,72
|49.706.275
|% -7,42
|
|THYAO
|116,00
|8.238.691.614
|% 1,93
|
|PETKM
|18,20
|4.385.264.106
|% 4,90
|
|EREGL
|42,30
|4.092.222.909
|% 1,00
|
|ASELS
|48,98
|3.836.396.368
|% 1,62
|
|ISCTR
|10,58
|3.476.755.706
|% 3,22
|
|SKBNK
|2,80
|1.235.476.089
|% 5,66
|
|EKGYO
|7,04
|3.032.219.705
|% 1,88
|
|ISCTR
|10,58
|3.476.755.706
|% 3,22
|
|YKBNK
|12,05
|3.336.775.947
|% 5,24
|
|VAKBN
|10,27
|2.507.031.020
|% 7,43
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5976
|18,6276
|% -0,03
|
|Euro
|19,4464
|19,4621
|% 0,29
|
|Sterlin
|22,3892
|22,5015
|% -0,38
|
|Frank
|19,6193
|19,7375
|% -0,08
|
|Riyal
|4,9382
|4,9630
|% -0,11
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|-1,17
|
|Altın Gr.
|1.049
|1.049
|-3,07
|
|Cumhuriyet
|6.997
|7.102
|-13,00
|
|Tam
|7.006
|7.071
|-38,00
|
|Yarım
|3.398
|3.457
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.694
|1.728
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|21,45
|21,47
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,76
|12,78
|-0,09
|
|B. Petrol
|81,10
|81,10
|-2,61
|
Seans Raporu
16:28
daha fazla
-
16:43TEZOL
Yüzde 6.46 oranında artışla 30.66 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 099, 947 adet işlem
-
16:42INDES
Yüzde 5.52 oranında artışla 19.31 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 746, 219 adet işlem
-
16:41ANSGR
Yüzde 7.22 oranında artışla 16.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 140, 594 adet işlem
-
16:40XU100
Endeks 4, 947 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 49 üstünde . İşlem hacmi 92, 061.00 milyon TL de
-
16:40MAKTK
Yüzde 6.73 oranında artışla 6.82 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 907, 717 adet işlem