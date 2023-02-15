***TAVHL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
15.02.2023 12:50
***TAVHL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TAVHL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mustafa Sani Şener tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113504
BIST
15:244.949
En Yüksek
|Değişim
|: 9,84%
|| 443,16
|Açılış
|: 4.769
|
|Önceki Kapanış
|: 4.505
|
4.949
En Düşük
4.505
15:2418,8504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0158
|Açılış
|: 11,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0000
|
19,1291
En Düşük
18,8009
15:2413,0759
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -0,1732
|Açılış
|: 13,0759
|
|Önceki Kapanış
|: 13,2491
|
13,3763
En Düşük
12,9905
15:241.113,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -10,53
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler15:22
|BIMAS
|132,00
|629.750.563
|% 10,00
|
|EGEEN
|5.102,90
|109.642.814
|% 10,00
|
|BJKAS
|6,60
|28.180.891
|% 10,00
|
|AKBNK
|16,17
|956.102.468
|% 10,00
|
|HKTM
|55,55
|25.337.430
|% 10,00
|
|YBTAS
|85.158,70
|1.517.075
|% -3,01
|
|KUVVA
|42,00
|649.758
|% 0,00
|
|ISATR
|355.021,20
|355.021
|% 0,00
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% 0,00
|
|HATEK
|9,35
|4.076.251
|% 0,00
|
|THYAO
|139,90
|2.786.171.581
|% 9,98
|
|ASELS
|58,20
|2.633.332.866
|% 9,92
|
|KOZAL
|543,60
|1.656.579.588
|% 10,00
|
|EREGL
|41,32
|1.260.941.549
|% 9,95
|
|SISE
|42,70
|1.071.744.621
|% 9,99
|
|ALBRK
|3,46
|399.400.528
|% 9,49
|
|AKGRT
|2,99
|265.891.388
|% 3,82
|
|BSOKE
|6,07
|510.312.767
|% 5,57
|
|YKBNK
|8,94
|698.037.928
|% 9,96
|
|SKBNK
|2,57
|162.595.198
|% 9,83
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8448
|18,8504
|% 0,08
|
|Euro
|20,4000
|20,4100
|% -0,58
|
|Sterlin
|22,6598
|22,7735
|% -0,89
|
|Frank
|20,3647
|20,4874
|% 0,04
|
|Riyal
|5,0086
|5,0337
|% 0,08
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|-19,80
|
|Altın Gr.
|1.112
|1.112
|-11,41
|
|Cumhuriyet
|7.510
|7.623
|-125,00
|
|Tam
|7.547
|7.602
|-116,00
|
|Yarım
|3.687
|3.720
|-56,00
|
|Çeyrek
|1.843
|1.860
|-28,00
|
|Gümüş.Ons
|21,54
|21,57
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|13,02
|13,03
|-0,22
|
|B. Petrol
|84,97
|84,97
|-0,61
|
Seans Raporu
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