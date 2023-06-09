***TAVHL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.06.2023 15:33
***TAVHL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TAVHL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ninety One UK Ltd. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157649
BIST
17:255.635
En Düşük
|Değişim
|: 1,46%
|| 81,16
|Açılış
|: 5.603
|
|Önceki Kapanış
|: 5.554
|
5.535
En Yüksek
5.639
17:2523,3636
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,2538
|Açılış
|: 23,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4500
|
23,6495
En Düşük
23,0914
17:2525,1612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0949
|Açılış
|: 25,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
25,7304
En Düşük
24,8929
17:251.476,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 15,32
|Açılış
|: 1.476,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461,15
|
1.494,56
En Düşük
1.459,20
BIST En Aktif Hisseler17:23
|UNLU
|10,12
|61.214.671
|% 10,00
|
|ADEL
|173,80
|101.980.279
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,08
|43.557.660
|% 10,00
|
|TTKOM
|19,49
|2.038.146.899
|% 9,99
|
|EGEPO
|17,75
|50.854.112
|% 9,98
|
|ETILR
|14,96
|46.143.004
|% -9,99
|
|DOGUB
|13,61
|16.236.063
|% -9,99
|
|ISATR
|340.000,00
|340.000
|% -9,33
|
|SNPAM
|12,81
|549.120
|% -7,17
|
|IMASM
|16,49
|1.105.370.985
|% -6,63
|
|THYAO
|176,40
|10.605.542.141
|% 2,80
|
|KRDMD
|22,08
|4.810.442.268
|% 4,25
|
|EREGL
|37,10
|3.589.186.083
|% 1,64
|
|KCHOL
|103,50
|3.284.662.059
|% 3,29
|
|TCELL
|38,60
|3.062.482.320
|% 7,22
|
|EKGYO
|8,08
|2.565.243.942
|% 2,80
|
|KRDMD
|22,08
|4.810.442.268
|% 4,25
|
|YKBNK
|12,39
|2.387.773.714
|% -0,08
|
|ISCTR
|13,49
|2.114.998.215
|% -0,74
|
|AKBNK
|18,51
|2.320.380.881
|% -0,75
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,3497
|23,3606
|% 1,09
|
|Euro
|25,1261
|25,1716
|% 0,42
|
|Sterlin
|29,2995
|29,4464
|% 1,21
|
|Frank
|25,7950
|25,9504
|% 0,72
|
|Riyal
|6,2082
|6,2394
|% 1,00
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.965
|-1,01
|
|Altın Gr.
|1.475
|1.475
|14,10
|
|Cumhuriyet
|9.833
|9.981
|-54,00
|
|Tam
|9.779
|10.045
|-50,98
|
|Yarım
|4.814
|4.895
|26,00
|
|Çeyrek
|2.400
|2.455
|24,00
|
|Gümüş.Ons
|24,39
|24,42
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|18,34
|18,36
|0,31
|
|B. Petrol
|76,09
|76,09
|0,13
|
Seans Raporu
17:23
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-
17:38TKFEN
Yüzde 6.76 oranında artışla 36.98 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 980, 538 adet işlem
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17:37XU100
Endeks 5, 631 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 39 üstünde . İşlem hacmi 75, 806.00 milyon TL de
-
17:37BRSAN
Yüzde 7.17 oranında artışla 267.50 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 383, 512 adet işlem
-
17:36ARSAN
Yüzde 8.18 oranında artışla 7.80 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 088, 842 adet işlem
-
17:34NIBAS
Yüzde 4.38 oranında artışla 14.79 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 904, 421 adet işlem