***TAVHL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
01.04.2024 09:07
***TAVHL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TAVHL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Tepe İnşaaat Sanayi A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264655
BIST
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11:279.034
En Düşük
|Değişim
|: -1,18%
|| -108,14
|Açılış
|: 9.234
|
|Önceki Kapanış
|: 9.142
|
9.026
En Yüksek
9.259
11:2732,4393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0409
|Açılış
|: 32,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
32,5305
En Düşük
32,3309
11:2735,0261
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0109
|Açılış
|: 35,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4500
|
35,1602
En Düşük
34,9495
11:272.354,92
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 27,19
|Açılış
|: 2.354,92
|
|Önceki Kapanış
|: 2.327,74
|
2.362,96
En Düşük
2.325,17
BIST En Aktif Hisseler11:21
|ODINE
|64,20
|55.393.879
|% 9,93
|
|EUPWR
|163,40
|484.006.818
|% 6,80
|
|CWENE
|288,75
|377.795.460
|% 2,39
|
|CVKMD
|424,50
|90.985.429
|% 0,18
|
|GRTRK
|68,05
|15.853.352
|% 0,15
|
|VRGYO
|40,56
|52.801.630
|% -9,99
|
|BINHO
|472,25
|555.782.250
|% -9,96
|
|PATEK
|112,00
|333.463.314
|% -9,31
|
|LMKDC
|29,58
|224.216.848
|% -7,79
|
|IZENR
|25,96
|88.007.824
|% -7,62
|
|BINHO
|472,25
|555.782.250
|% -9,96
|
|EUPWR
|163,40
|484.006.818
|% 6,80
|
|AGROT
|35,66
|442.694.586
|% -2,52
|
|MOGAN
|17,50
|441.854.002
|% -6,96
|
|ALVES
|60,25
|419.041.553
|% -4,74
|
|MOGAN
|17,50
|441.854.002
|% -6,96
|
|AGROT
|35,66
|442.694.586
|% -2,52
|
|BEGYO
|4,03
|32.684.103
|% -2,42
|
|LMKDC
|29,58
|224.216.848
|% -7,79
|
|REEDR
|48,16
|367.956.741
|% -5,20
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4348
|32,4390
|% 0,13
|
|Euro
|35,0396
|35,0503
|% 0,04
|
|Sterlin
|41,1001
|41,3061
|% -0,89
|
|Frank
|36,1519
|36,3331
|% -0,74
|
|Riyal
|8,6855
|8,7290
|% -0,76
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,15
|25,18
|% 0,66
|
|Platin
|913,59
|918,03
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.027,54
|1.030,61
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|87,25
|87,25
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.258,97
|2.259,35
|% 0,66
|