***TAVHL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.04.2024 08:58
***TAVHL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TAVHL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Tepe İnaşaat Sanayi A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265511
BIST
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10:009.204
En Düşük
|Değişim
|: 0,51%
|| 46,85
|Açılış
|: 9.186
|
|Önceki Kapanış
|: 9.158
|
9.186
En Yüksek
9.205
10:0032,1728
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0057
|Açılış
|: 32,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
32,3648
En Düşük
32,0046
10:0034,5887
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0871
|Açılış
|: 34,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4500
|
34,7737
En Düşük
34,3686
10:002.329,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -5,56
|Açılış
|: 2.326,30
|
|Önceki Kapanış
|: 2.335,05
|
2.344,76
En Düşük
2.325,79
BIST En Aktif Hisseler09:55
|ATAGY
|11,00
|3.262.646
|% 0,00
|
|ATSYH
|46,26
|2.288.497
|% 0,00
|
|AVTUR
|10,01
|9.311.690
|% 0,00
|
|BRMEN
|6,30
|860.520
|% 0,00
|
|CMENT
|540,00
|11.322.346
|% 0,00
|
|ATAGY
|11,00
|3.262.646
|% 0,00
|
|ATSYH
|46,26
|2.288.497
|% 0,00
|
|AVTUR
|10,01
|9.311.690
|% 0,00
|
|BRMEN
|6,30
|860.520
|% 0,00
|
|CMENT
|540,00
|11.322.346
|% 0,00
|
|THYAO
|303,75
|12.869.565.917
|% 0,00
|
|ISCTR
|11,51
|7.086.701.055
|% 0,00
|
|YKBNK
|28,42
|5.052.915.818
|% 0,00
|
|TUPRS
|178,50
|4.453.536.981
|% 0,00
|
|KCHOL
|209,20
|4.070.959.233
|% 0,00
|
|ISCTR
|11,51
|7.086.701.055
|% 0,00
|
|ZOREN
|6,13
|2.739.849.026
|% 0,00
|
|EKGYO
|9,25
|3.105.629.231
|% 0,00
|
|YKBNK
|28,42
|5.052.915.818
|% 0,00
|
|PETKM
|19,02
|2.114.630.431
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1093
|32,1575
|% -0,07
|
|Euro
|34,4937
|34,5542
|% -0,35
|
|Sterlin
|40,3629
|40,5652
|% -0,04
|
|Frank
|35,4620
|35,6398
|% -0,31
|
|Riyal
|8,5816
|8,6246
|% 0,05
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,38
|25,41
|% 0,66
|
|Platin
|909,27
|910,57
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.009,43
|1.012,81
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|87,99
|87,99
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.253,73
|2.254,07
|% 0,66
|