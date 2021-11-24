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***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

24.11.2021 14:48
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili


***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Esas Sözleşme Tadili

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Açıklamalar

   Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde  "Merkez ve Şubeler" başlıklı 3. madde ve "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ekteki şekilde tadili için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izinlerinin alınması için gerekli işlemlerin yapılmasına karar vermiştir.
Esas Sözleşme tadili Genel Kurul onayına tabidir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979429


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