***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde "Merkez ve Şubeler" başlıklı 3. madde ve "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ekteki şekilde tadili için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izinlerinin alınması için gerekli işlemlerin yapılmasına karar vermiştir.Esas Sözleşme tadili Genel Kurul onayına tabidir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979429BIST