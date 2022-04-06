***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme
06.04.2022 17:17
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.04.2018
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin son hali ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
4 06/04/2022 06/04/2022 10553
6 06/04/2022 06/04/2022 10553
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016592
BIST
18:052.316
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -9,89
|Açılış
|: 2.328
|
|Önceki Kapanış
|: 2.326
|
2.348
En Düşük
2.308
18:0514,7463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0333
|Açılış
|: 14,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7150
|
14,7474
En Düşük
14,7016
18:0516,0951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0394
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1339
En Düşük
16,0198
18:05914,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,22
|Açılış
|: 914,17
|
|Önceki Kapanış
|: 910,95
|
916,44
En Düşük
907,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONKA
|15,09
|146.878.601
|% 9,99
|
|CASA
|110,20
|413.363
|% 9,98
|
|DOAS
|70,05
|59.106.469
|% 9,97
|
|ULUSE
|165,70
|7.544.920
|% 9,95
|
|PAGYO
|11,27
|3.872.750
|% 9,95
|
|GZNMI
|41,76
|33.050.873
|% -10,00
|
|BOBET
|4,59
|99.952.635
|% -10,00
|
|LIDER
|17,39
|308.334.548
|% -6,76
|
|CEOEM
|11,14
|63.661.277
|% -6,23
|
|KLNMA
|14,03
|868.233
|% -5,14
|
|THYAO
|34,62
|4.625.888.447
|% 0,35
|
|PETKM
|10,08
|2.580.297.774
|% 3,38
|
|GARAN
|12,41
|2.201.053.909
|% -0,64
|
|ASELS
|25,54
|1.917.505.048
|% -1,84
|
|KRDMD
|15,47
|1.798.418.952
|% -2,15
|
|ODAS
|2,07
|1.360.909.591
|% 8,38
|
|EKGYO
|2,55
|839.943.285
|% -1,54
|
|PETKM
|10,08
|2.580.297.774
|% 3,38
|
|KARSN
|5,77
|1.448.822.624
|% 1,94
|
|YKBNK
|4,17
|1.027.350.523
|% -0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7387
|14,7508
|% 0,26
|
|Euro
|16,0838
|16,0954
|% 0,25
|
|Sterlin
|19,2331
|19,3295
|% 0,19
|
|Frank
|15,7380
|15,8328
|% -0,28
|
|Riyal
|3,9190
|3,9386
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|914
|915
|3,68
|
|Cumhuriyet
|6.066
|6.158
|-23,00
|
|Tam
|6.039
|6.189
|-24,24
|
|Yarım
|2.919
|2.994
|-11,72
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|-5,86
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,60
|0,07
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58CEOEM
Yüzde -5.89 oranında düşüşle 11.18 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 302, 905 adet işlem
-
17:57ESCAR
Yüzde -5.33 oranında düşüşle 33.04 lira fiyatla işlem gören hissede 290, 231 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 72 kaybederek (% -0.49 ) 2, 577
-
17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, EKGYO, KARSN
-
17:56XU100
Endeks 2, 320 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 29 altında . İşlem hacmi 39, 918.00 milyon TL de