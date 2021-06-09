***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.04.2021AçıklamalarEkte yeralan 2021 yılı ilk çeyrek Faaliyet Raporumuz, 27 Nisan 2021 tarihinde sehven Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı şablonu ekinde yayımlanan faaliyet raporumuzun aynısı olup, ilgili şablondan yeniden gönderilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941587BIST