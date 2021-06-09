***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
09.06.2021 22:00
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.04.2021
Açıklamalar
Ekte yeralan 2021 yılı ilk çeyrek Faaliyet Raporumuz, 27 Nisan 2021 tarihinde sehven Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı şablonu ekinde yayımlanan faaliyet raporumuzun aynısı olup, ilgili şablondan yeniden gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941587
BIST
18:051.449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,58
|Açılış
|: 1.450
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.453
En Düşük
1.446
18:058,5912
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0140
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5900
|
8,6223
En Düşük
8,5694
18:0510,4674
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0129
|Açılış
|: 10,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,5076
En Düşük
10,4546
18:05521,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,96
|Açılış
|: 521,79
|
|Önceki Kapanış
|: 523,74
|
524,72
En Düşük
520,77
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAYLA
|4,19
|24.520.443
|% 9,97
|
|ATATP
|35,12
|90.498.902
|% 9,96
|
|MZHLD
|43,74
|2.605.834
|% 9,95
|
|SEKUR
|24,54
|6.887.060
|% 9,95
|
|BOBET
|4,43
|216.900.744
|% 9,93
|
|UFUK
|14,51
|81.507
|% -8,22
|
|METUR
|7,01
|21.425.055
|% -6,53
|
|AVTUR
|3,16
|10.722.056
|% -6,23
|
|SANFM
|14,18
|4.742.993
|% -6,09
|
|TKURU
|194,50
|6.033.596
|% -6,08
|
|THYAO
|14,56
|1.774.391.312
|% 0,55
|
|GARAN
|8,36
|1.158.935.301
|% 0,72
|
|EKGYO
|2,04
|756.981.142
|% 2,51
|
|KRDMD
|7,72
|717.417.891
|% -0,39
|
|KOZAL
|125,50
|486.205.151
|% 0,24
|
|EKGYO
|2,04
|756.981.142
|% 2,51
|
|YKBNK
|2,27
|429.482.881
|% 0,89
|
|GARAN
|8,36
|1.158.935.301
|% 0,72
|
|THYAO
|14,56
|1.774.391.312
|% 0,55
|
|GSDHO
|2,05
|240.532.368
|% 4,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5843
|8,5912
|% -0,16
|
|Euro
|10,4567
|10,4674
|% -0,12
|
|Sterlin
|12,0806
|12,1412
|% -0,52
|
|Frank
|9,5467
|9,6042
|% -0,10
|
|Riyal
|2,2826
|2,2940
|% -0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.890
|-3,22
|
|Altın Gr.
|522
|522
|-1,26
|
|Cumhuriyet
|3.454
|3.507
|-9,00
|
|Tam
|3.438
|3.525
|-9,68
|
|Yarım
|1.662
|1.705
|-4,68
|
|Çeyrek
|833
|852
|-2,34
|
|Gümüş.Ons
|27,81
|27,83
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,69
|7,70
|0,05
|
|B. Petrol
|72,03
|72,03
|-0,19
|