***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFaaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi27/04/2021Karar Sayısı11SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk BeyanıTAV Havalimanları Holding A.Ş. 31 Mart 2021 tarihli faaliyet raporu ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931405BIST