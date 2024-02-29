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***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

29.02.2024 18:11
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı


***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/02/2024
Karar Sayısı
8
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

                           Şirketimizce hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulan, 2023 yılına ait, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II.14.1. Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") uyumlu olarak hazırlanan ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nu ve SPK'nın Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamındaki açıklamaları da içeren yıllık faaliyet raporumuzun, Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde
 
•  Tarafımızca incelendiğini,
•  Önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
•  İşin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını 
 
bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
   
Saygılarımızla,
 
                            İcra Kurulu Başkan Yardımcısı & CFO            Denetim Komitesi Başkanı              Denetim Komitesi Üyesi              
  
  
                                                Burcu GERİŞ                                                   Filiz DEMİRÖZ                                    Aylin SELEN            




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253059


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