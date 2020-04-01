***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
01.04.2020 18:30
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bildirime Konu Durumun Niteliği
Tüm yurt dışı uçuşlar ve yurt içi uçuşların önemli bir kısmının durdurulması
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Havalimanı İşletmeciliği
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Türk ve yabancı havacılık otoriteleri ile diğer otoritelerin Covid-19 salgınına karşı aldığı tedbirler
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
-
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
-
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
İş akdi feshi öngörülmemektedir.
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
-
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
Personel maliyetleri için Kısa Çalışma Ödeneği başvurusu yapılmıştır. Ayrıca, diğer maliyet kalemleri için tasarruf tedbirleri alınmaktadır.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
Otoritelerin karşılıklı uçuş izinleri
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
-
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Herhangi bir etki beklenmemektedir.
Açıklamalar
Tüm dünyayı etkisini altına alan Covid-19 salgını nedeniyle, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde işletmesini üstlendiğimiz havalimanlarındaki ticari uçuş sayıları, ilgili otoritelerin salgın ile mücadele kapsamında aldığı kararlar uyarınca büyük oranda etkilenmiştir. Şirketimiz operasyonel maliyetlerini azaltmak için gerekli çalışmaları yapmaktadır. Personel giderleri ile ilgili olarak, Covid – 19 çerçevesinde alınan devlet desteği kapsamında açıklanan Kısa Çalışma Ödeneği'ne (KÇÖ) Türkiye'de TAV Havalimanları Holding ve Grup Şirketleri için başvurulmuştur. Bunun yanısıra 2020 yılı için planladığımız yatırımlardan zaruri olmayan kalemler ertelenmiştir.. Salgının etkisinin süresi ve büyüklüğüyle ilgili farklı senaryolar ve eylem planları üzerine çalışılmakta olup, Şirketimizin yıl başında kamuoyu ile paylaştığı 2020 yılına ilişkin beklentiler, ilgili çalışmalarımızın tamamlanmasının ardından ilerleyen günlerde revize edilerek kamuoyu ile paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833973
BIST