***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiTüm yurt dışı uçuşlar ve yurt içi uçuşların önemli bir kısmının durdurulmasıDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiHavalimanı İşletmeciliğiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniTürk ve yabancı havacılık otoriteleri ile diğer otoritelerin Covid-19 salgınına karşı aldığı tedbirlerVarsa Yetkili Organ Karar TarihiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik TarihiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiKısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısıİş akdi feshi öngörülmemektedir.Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan TedbirlerPersonel maliyetleri için Kısa Çalışma Ödeneği başvurusu yapılmıştır. Ayrıca, diğer maliyet kalemleri için tasarruf tedbirleri alınmaktadır.Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarOtoritelerin karşılıklı uçuş izinleriYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen TarihŞirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiHerhangi bir etki beklenmemektedir.AçıklamalarTüm dünyayı etkisini altına alan Covid-19 salgını nedeniyle, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde işletmesini üstlendiğimiz havalimanlarındaki ticari uçuş sayıları, ilgili otoritelerin salgın ile mücadele kapsamında aldığı kararlar uyarınca büyük oranda etkilenmiştir. Şirketimiz operasyonel maliyetlerini azaltmak için gerekli çalışmaları yapmaktadır. Personel giderleri ile ilgili olarak, Covid – 19 çerçevesinde alınan devlet desteği kapsamında açıklanan Kısa Çalışma Ödeneği'ne (KÇÖ) Türkiye'de TAV Havalimanları Holding ve Grup Şirketleri için başvurulmuştur. Bunun yanısıra 2020 yılı için planladığımız yatırımlardan zaruri olmayan kalemler ertelenmiştir.. Salgının etkisinin süresi ve büyüklüğüyle ilgili farklı senaryolar ve eylem planları üzerine çalışılmakta olup, Şirketimizin yıl başında kamuoyu ile paylaştığı 2020 yılına ilişkin beklentiler, ilgili çalışmalarımızın tamamlanmasının ardından ilerleyen günlerde revize edilerek kamuoyu ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833973BIST