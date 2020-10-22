***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler363.281 0 -12.624 76.811 -102.155 3.188.642 -254.492 -51.747 -17.015 393.307 1.217.661 1.454.747 6.256.416 -36.866 6.219.550Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler15.046 1.439.701 -1.454.747 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-8.208 -39.669 158.083 194.957 -57.840 -52.351 949.894 1.144.866 22.979 1.167.845Dönem Karı (Zararı)949.894 949.894 29.529 979.423Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-8.208 -39.669 158.083 194.957 -57.840 -52.351 194.972 -6.550 188.422Kar Payları8 -757.587 -757.587 -61.210 -818.797Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-8.457 -8.457 5.918 -2.539Dönem Sonu Bakiyeler363.281 0 -29.289 76.811 -141.824 3.346.725 -59.535 -109.587 -69.366 408.353 1.899.775 949.894 6.635.238 -69.179 6.566.059Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler363.281 0 330.200 76.811 -156.133 3.899.004 -86.418 -54.766 -58.560 408.396 1.683.623 2.368.497 8.773.935 -64.566 8.709.369Transferler2.368.497 -2.368.497 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)18.274 2.739.647 -228.921 4.370 -29.400 -1.515.678 988.292 -8.493 979.799Dönem Karı (Zararı)-1.515.678 -1.515.678 3.076 -1.512.602Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)18.274 2.739.647 -228.921 4.370 -29.400 2.503.970 -11.569 2.492.401Kar Payları8 -392.491 -392.491 -13.150 -405.641Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-31.806 31.806 -31.806 -31.806 0 -31.806Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-44.665 -158.138 -202.803 202.803 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler363.281 -31.806 330.200 76.811 -137.859 6.638.651 -315.339 -95.061 -87.960 440.202 3.469.685 -1.515.678 9.135.127 116.594 9.251.721Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI313.873 1.193.555Dönem Karı (Zararı)-1.512.602 979.423Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-1.479.365 651.730Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-33.237 327.693Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.446.609 1.080.424Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler317.214 827.120Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler72.498 348.593Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14.526 18.375Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler57.972 330.218Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler404.615 351.664Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-108.925 -124.756Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler513.540 476.420Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-27.884 -155.898Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 446.703 -252.936Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 241.436 310.095Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-7.973 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 -348.214İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.162.405 -623.477Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler171.236 134.569İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-5.721 43.157İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)176.957 91.412Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.410.770 -747.607Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler5.449 -4.704Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler24.298 127.461İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-619 2.709İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)24.917 124.752İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-449.348 -133.196Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.096.412 1.436.370Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-7.331 -105.526Vergi İadeleri (Ödemeleri)17 -775.208 -137.289YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-529.949 257.854Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları0 -12.837Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-377.870 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7.036 25.895Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-200.468 -300.835Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-174.531 -295.030Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-25.937 -5.805Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Alınan Temettüler5.545 712.066Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)35.808 -166.435FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.342.020 -1.403.186İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-31.806 0İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-31.806 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.496.239 97.094Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-656.935 -298.660İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış-68.727 -55.198Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-73.496 -1.867Ödenen Temettüler-405.641 -818.797Ödenen Faiz-176.269 -133.252Alınan Faiz26.678 47.835Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)231.977 -240.341YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.125.944 48.223Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.676.982 84.792NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.802.926 133.015DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 3.873.503 3.328.403DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 6.676.429 3.461.418Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 6.677.990 3.882.681Finansal Yatırımlar772.493 459.111Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri6 316.088 459.111Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar6 456.405 0Ticari Alacaklar1.016.880 852.486İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8 112.659 79.980İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 904.221 772.506Diğer Alacaklar2.010.966 1.453.720İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 145.109 99.220İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 1.865.857 1.354.500Stoklar66.991 59.414Peşin Ödenmiş Giderler405.598 101.587Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar71.610 187.002Diğer Dönen Varlıklar104.617 99.054Ertelenmiş Vergi Varlığı162.599 176.971Diğer Duran Varlıklar120.299 74.357TOPLAM DURAN VARLIKLAR22.450.005 18.387.169TOPLAM VARLIKLAR33.634.895 25.556.843KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 5.550.944 2.564.644Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 1.145.923 948.177Ticari Borçlar534.843 433.659İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8 5.823 6.450İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar529.020 427.209Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar94.676 49.713Diğer Borçlar1.494.426 1.196.083İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 55 186İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 1.494.371 1.195.897Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)95.626 95.815Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 121.578 656.009Kısa Vadeli Karşılıklar31.939 36.858Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar31.939 36.858Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 18.256 13.361ARA TOPLAM9.088.211 5.994.319TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.088.211 5.994.319UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 6.026.701 4.212.464Diğer Borçlar8.396.692 6.022.622İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 2.771.519 2.034.372İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 5.625.173 3.988.250Türev Araçlar19 356.708 243.174Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)146.543 112.741Uzun Vadeli Karşılıklar134.156 124.433Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar134.156 124.433Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü234.163 137.721TOPLAM UZUN VADE