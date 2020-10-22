***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
22.10.2020 18:16
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
363.281 0 -12.624 76.811 -102.155 3.188.642 -254.492 -51.747 -17.015 393.307 1.217.661 1.454.747 6.256.416 -36.866 6.219.550
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
15.046 1.439.701 -1.454.747 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.208 -39.669 158.083 194.957 -57.840 -52.351 949.894 1.144.866 22.979 1.167.845
Dönem Karı (Zararı)
949.894 949.894 29.529 979.423
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.208 -39.669 158.083 194.957 -57.840 -52.351 194.972 -6.550 188.422
Kar Payları
8 -757.587 -757.587 -61.210 -818.797
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-8.457 -8.457 5.918 -2.539
Dönem Sonu Bakiyeler
363.281 0 -29.289 76.811 -141.824 3.346.725 -59.535 -109.587 -69.366 408.353 1.899.775 949.894 6.635.238 -69.179 6.566.059
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
363.281 0 330.200 76.811 -156.133 3.899.004 -86.418 -54.766 -58.560 408.396 1.683.623 2.368.497 8.773.935 -64.566 8.709.369
Transferler
2.368.497 -2.368.497 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18.274 2.739.647 -228.921 4.370 -29.400 -1.515.678 988.292 -8.493 979.799
Dönem Karı (Zararı)
-1.515.678 -1.515.678 3.076 -1.512.602
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
18.274 2.739.647 -228.921 4.370 -29.400 2.503.970 -11.569 2.492.401
Kar Payları
8 -392.491 -392.491 -13.150 -405.641
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-31.806 31.806 -31.806 -31.806 0 -31.806
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-44.665 -158.138 -202.803 202.803 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
363.281 -31.806 330.200 76.811 -137.859 6.638.651 -315.339 -95.061 -87.960 440.202 3.469.685 -1.515.678 9.135.127 116.594 9.251.721
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
313.873 1.193.555
Dönem Karı (Zararı)
-1.512.602 979.423
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.479.365 651.730
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-33.237 327.693
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.446.609 1.080.424
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
317.214 827.120
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
72.498 348.593
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14.526 18.375
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
57.972 330.218
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
404.615 351.664
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-108.925 -124.756
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
513.540 476.420
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-27.884 -155.898
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 446.703 -252.936
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 241.436 310.095
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.973 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -348.214
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.162.405 -623.477
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
171.236 134.569
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.721 43.157
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
176.957 91.412
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.410.770 -747.607
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
5.449 -4.704
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
24.298 127.461
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-619 2.709
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
24.917 124.752
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-449.348 -133.196
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.096.412 1.436.370
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-7.331 -105.526
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -775.208 -137.289
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-529.949 257.854
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -12.837
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-377.870 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.036 25.895
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-200.468 -300.835
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-174.531 -295.030
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-25.937 -5.805
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Temettüler
5.545 712.066
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
35.808 -166.435
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.342.020 -1.403.186
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-31.806 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-31.806 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.496.239 97.094
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-656.935 -298.660
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
-68.727 -55.198
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-73.496 -1.867
Ödenen Temettüler
-405.641 -818.797
Ödenen Faiz
-176.269 -133.252
Alınan Faiz
26.678 47.835
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
231.977 -240.341
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.125.944 48.223
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.676.982 84.792
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.802.926 133.015
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.873.503 3.328.403
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 6.676.429 3.461.418
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 6.677.990 3.882.681
Finansal Yatırımlar
772.493 459.111
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
6 316.088 459.111
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
6 456.405 0
Ticari Alacaklar
1.016.880 852.486
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 112.659 79.980
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 904.221 772.506
Diğer Alacaklar
2.010.966 1.453.720
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 145.109 99.220
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 1.865.857 1.354.500
Stoklar
66.991 59.414
Peşin Ödenmiş Giderler
405.598 101.587
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
71.610 187.002
Diğer Dönen Varlıklar
104.617 99.054
Ertelenmiş Vergi Varlığı
162.599 176.971
Diğer Duran Varlıklar
120.299 74.357
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
22.450.005 18.387.169
TOPLAM VARLIKLAR
33.634.895 25.556.843
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 5.550.944 2.564.644
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 1.145.923 948.177
Ticari Borçlar
534.843 433.659
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 5.823 6.450
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
529.020 427.209
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
94.676 49.713
Diğer Borçlar
1.494.426 1.196.083
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 55 186
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 1.494.371 1.195.897
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
95.626 95.815
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 121.578 656.009
Kısa Vadeli Karşılıklar
31.939 36.858
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
31.939 36.858
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 18.256 13.361
ARA TOPLAM
9.088.211 5.994.319
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.088.211 5.994.319
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 6.026.701 4.212.464
Diğer Borçlar
8.396.692 6.022.622
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 2.771.519 2.034.372
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 5.625.173 3.988.250
Türev Araçlar
19 356.708 243.174
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
146.543 112.741
Uzun Vadeli Karşılıklar
134.156 124.433
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
134.156 124.433
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
234.163 137.721
TOPLAM UZUN VADE