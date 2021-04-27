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***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

27.04.2021 18:22



***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
363.281 0 330.200 76.811 -156.133 3.899.004 -86.418 -54.766 -58.560 408.396 1.683.623 2.368.497 8.773.935 -64.566 8.709.369
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
2.368.497 -2.368.497 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.344 691.790 -99.733 -9.824 -29.356 -376.696 177.525 3.026 180.551
Dönem Karı (Zararı)
-376.696 -376.696 10.289 -366.407
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.344 691.790 -99.733 -9.824 -29.356 554.221 -7.263 546.958
Kar Payları
8 -392.491 -392.491 -12.997 -405.488
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-18.886 18.886 -18.886 -18.886 -18.886
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-39.718 -138.048 -177.766 177.766 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
363.281 -18.886 330.200 76.811 -154.789 4.590.794 -186.151 -104.308 -87.916 427.282 3.502.695 -376.696 8.362.317 103.229 8.465.546
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
363.281 -31.806 330.200 76.811 -153.633 6.558.916 -323.544 -54.127 -70.723 440.202 3.460.130 -2.283.284 8.312.423 107.275 8.419.698
Transferler
-2.283.284 2.283.284 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.698 787.205 -21.767 269.669 5.372 552.858 1.595.035 4.737 1.599.772
Dönem Karı (Zararı)
552.858 552.858 -4.935 547.923
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.698 787.205 -21.767 269.669 5.372
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LUKSK 57,75 5.482.798 % 10,00  
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Altın Gr. 470 470 -3,56  
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Tam 3.090 3.170 -18,41  
Yarım 1.494 1.533 -8,90  
Çeyrek 749 767 -4,46  
Gümüş.Ons 26,34 26,38 0,13  
Gümüş Gr. 6,97 6,98 0,00  
B. Petrol 65,49 65,49 0,46  
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