***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler363.281 0 330.200 76.811 -156.133 3.899.004 -86.418 -54.766 -58.560 408.396 1.683.623 2.368.497 8.773.935 -64.566 8.709.369Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler2.368.497 -2.368.497 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.344 691.790 -99.733 -9.824 -29.356 -376.696 177.525 3.026 180.551Dönem Karı (Zararı)-376.696 -376.696 10.289 -366.407Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.344 691.790 -99.733 -9.824 -29.356 554.221 -7.263 546.958Kar Payları8 -392.491 -392.491 -12.997 -405.488Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-18.886 18.886 -18.886 -18.886 -18.886Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-39.718 -138.048 -177.766 177.766 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler363.281 -18.886 330.200 76.811 -154.789 4.590.794 -186.151 -104.308 -87.916 427.282 3.502.695 -376.696 8.362.317 103.229 8.465.546Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler363.281 -31.806 330.200 76.811 -153.633 6.558.916 -323.544 -54.127 -70.723 440.202 3.460.130 -2.283.284 8.312.423 107.275 8.419.698Transferler-2.283.284 2.283.284 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.698 787.205 -21.767 269.669 5.372 552.858 1.595.035 4.737 1.599.772Dönem Karı (Zararı)552.858 552.858 -4.935 547.923Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.698 787.205 -21.767 269.669 5.372