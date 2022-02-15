***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler363.281 0 330.200 76.811 -156.133 3.899.004 -86.418 -54.766 -58.560 408.396 1.683.623 2.368.497 8.773.935 -64.566 8.709.369Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler2.368.497 -2.368.497 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.500 2.659.912 -237.126 48.002 -12.163 -2.283.284 177.841 -29.695 148.146Dönem Karı (Zararı)-2.283.284 -2.283.284 -32 -2.283.316Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)2.500 2.659.912 -237.126 48.002 -12.163 2.461.125 -29.663 2.431.462Kar Payları3-26 -392.491 -392.491 -13.520 -406.011Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)26 -31.806 31.806 -31.806 -31.806 0 -31.806Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış26 -47.363 -167.693 -215.056 215.056 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler363.281 -31.806 330.200 76.811 -153.633 6.558.916 -323.544 -54.127 -70.723 440.202 3.460.130 -2.283.284 8.312.423 107.275 8.419.698Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler363.281 -31.806 330.200 76.811 -153.633 6.558.916 -323.544 -54.127 -70.723 440.202 3.460.130 -2.283.284 8.312.423 107.275 8.419.698Transferler-2.283.284 2.283.284 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-12.371 5.947.040 20.799 381.206 65.494 467.689 6.869.857 161.643 7.031.500Dönem Karı (Zararı)467.689 467.689 54.723 522.412Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-12.371 5.947.040 20.799 381.206 65.494 6.402.168 106.920 6.509.088Kar Payları3-26 0 -42.561 -42.561Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış26 0 -805 -805Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-239.240 78.920 -160.320 0 -160.320Dönem Sonu Bakiyeler363.281 -31.806 90.960 76.811 -166.004 12.505.956 -302.745 327.079 -5.229 440.202 1.255.766 467.689 15.021.960 225.552 15.247.512Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.489.988 25.523Dönem Karı (Zararı)522.412 -2.283.316Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)536.226 -2.228.957Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-13.814 -54.359Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler427.028 2.160.121Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14-15-16 801.514 775.338Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler83.438 127.623Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21-23 28.255 27.031Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler55.183 100.592Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-432.624 634.115Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.704.189 -152.066Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler1.271.565 786.181Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-610.239 -28.140Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 237.880 615.379Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 342.019 44.846Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler5.040 -9.040İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler689 408.633İlişkili Tarafltmeler1.282.761Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7.874 7.373Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-35.259 -10.807İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-80.905 5.918İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)45.646 -16.725İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-215.857 -634.549Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.623.129 930.216Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler23 -6.839 -11.292Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -126.302 -893.401YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.658.341 -540.205Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları-3.206.719 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri522.860 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları0 -400.700Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri27.628 94.998Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-234.504 -297.760Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -222.980 -241.862Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -11.524 -55.898Alınan Temettüler3 254.817 5.545Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-2.022.423 57.712FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.179.4 -601.036 299.685YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.347.781 172.154Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.303.556 1.394.313NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.044.225 1.566.467DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 5.439.970 3.873.503DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 1.395.745 5.439.970Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 1.402.142 5.443.456Finansal Yatırımlar1.240.293 672.494Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri6 1.240.293 222.099Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar6 0 450.395Ticari Alacaklar1.461.462 758.159İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8 171.988 96.403İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 1.289.474 661.756Diğer Alacaklar479.561 2.000.718İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 347.613 173.718İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 131.948 1.827.000Stoklar13 312.875 64.195Peşin Ödenmiş Giderler25 1.187.850 405.798Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar35 133.744 93.367Diğer Dönen Varlıklar25 529.439 332.761ARA TOPLAM6.747.366 9.770.948TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.747.366 9.770.948DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar146.085 281.263İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 146.085 281.263Diğer Alacaklar4.382.807 695.185İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 3.081.685 21.178İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 1.301.122 674.007Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 4.815.629 3.036.825Maddi Duran Varlıklar14 5.596.532 1.642.771Kullanım Hakkı Varlıkları16 879.449 593.999Maddi Olmayan Duran Varlıklar28.763.320 15.474.535Şerefiye15 3.220.120 1.234.577İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar15 25.359.249 14.134.638Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 183.951 105.320Peşin Ödenmiş Giderler149.056 108.130Ertelenmiş Vergi Varlığı35 278.621 290.198Diğer Duran Varlıklar25 210.701 130.354TOPLAM DURAN VARLIKLAR45.222.200 22.253.260TOPLAM VARLIKLAR51.969.566 32.024.208KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 2.575.089 5.294.844Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 2.622.145 1.125.545Ticari Borçlar751.031 483.390İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8 7.996 11.999İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 743.035 471.391Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 120.195 88.791Diğer Borçlar1.076.360 4.381.939İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 905 2.755.814İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 1.075.455 1.626.125Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)50.209 90.448İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 14.936 8.918İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)35.273 81.530Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 49.725 27.240Kısa Vadeli Karşılıklar77.652 39.140Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 77.652 39.140Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler25 30.173 18.016ARA TOPLAM7.352.579 11.549.353TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.352.579 11.549.353UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 12.787.487 5.584.889Diğer Borçlar13.362.471 5.301.348İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 2.317.664 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 11.044.807 5.301.348Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler11 1.358.950 452.296Türev Araçla Ana Ortaklık Payları6.869.857 177.841http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001958BIST