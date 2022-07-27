***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
27.07.2022 19:15
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
363.281 -31.806 330.200 76.811 -153.633 6.558.916 -323.544 -54.127 -70.723 440.202 3.460.130 -2.283.284 8.312.423 107.275 8.419.698
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-2.283.284 2.283.284 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24.550 1.309.197 16.297 316.955 41.104 220.527 1.928.630 34.250 1.962.880
Dönem Karı (Zararı)
220.527 220.527 7.873 228.400
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
24.550 1.309.197 16.297 316.955 41.104 1.708.103 26.377 1.734.480
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-275 -275 294 19
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
363.281 -31.806 330.200 76.811 -129.083 7.868.113 -307.247 262.828 -29.619 440.202 1.176.571 220.527 10.240.778 141.819 10.382.597
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
363.281 -31.806 90.960 76.811 -166.004 12.505.956 -302.745 327.079 -5.229 440.202 1.255.766 467.689 15.021.960 225.552 15.247.512
Transferler
467.689 -467.689 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-69.741 2.383.881 623.127 699.922 0 294.734 3.931.923 127.104 4.059.027
Dönem Karı (Zararı)
294.734 294.734 52.796 347.530
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-69.741 2.383.881 623.127 699.922 0 3.637.189 74.308 3.711.497
Kar Payları
0 -46.326 -46.326
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 973 973
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
363.281 -31.806 90.960 76.811 -235.745 14.889.837 320.382 1.027.001 -5.229 440.202 1.723.455 294.734 18.953.883 307.303 19.261.186
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.720.453 1.328.203
Dönem Karı (Zararı)
347.530 228.400
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
355.994 238.977
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-8.464 -10.577
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.577.627 -337.658
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
541.468 272.314
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
70.779 32.508
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16.426 25.346
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
54.353 7.162
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
722.297 -789.311
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-201.429 -1.462.618
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
923.726 673.307
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-4.552 -313.924
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 7.653 291.989
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 167.343
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
3.194 1.423
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.989 1.460.692
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-437.741 -226.706
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-60.255 -9.590
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-377.486 -217.116
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-144.054 2.002.912
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
86.134 21.486
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
103.528 -131.400
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-115.115 -4.971
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
218.643 -126.429
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
389.144 -205.600
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.922.168 1.351.434
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-7.491 -3.965
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -194.224 -19.266
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.372.774 -2.426.396
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -2.818.917
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-6.042.903 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
474.300
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-348.007 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
47.234 10.814
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.184.101 -97.508
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.170.853 -94.036
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.248 -3.472
Alınan Temettüler
110.561 53.482
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
44.442 -48.567
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.642.924 -2.571.495
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.489.548 1.957.721
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.084.652 -2.321.110
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
4.758.222 -1.455.477
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-106.176 -54.914
Ödenen Temettüler
-46.326 0
Ödenen Faiz
-592.529 -278.955
Alınan Faiz
29.657 23.952
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
195.180 -442.712
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.990.603 -3.669.688
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
353.053 479.416
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.343.656 -3.190.272
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.395.745 5.439.970
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.739.401 2.249.698
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 3.744.334 1.402.142
Finansal Yatırımlar
1.565.741 1.240.293
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
6 1.192.944 1.240.293
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
6 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
372.797
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
372.797
Ticari Alacaklar
2.256.931 1.461.462
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 262.566 171.988
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 1.994.365 1.289.474
Diğer Alacaklar
621.172 479.561
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 494.596 347.613
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 126.576 131.948
Stoklar
300.123 312.875
Peşin Ödenmiş Giderler
1.921.807 1.187.850
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
177.175 133.744
Diğer Dönen Varlıklar
13 384.662 529.439
ARA TOPLAM
10.971.945 6.747.366
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.971.945 6.747.366
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
88.205 146.085
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 88.205 146.085
Diğer Alacaklar
3.577.181 4.382.807
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.324.866 3.081.685
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 1.252.315 1.301.122
Türev Araçlar
20 580.596 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 12.233.070 4.815.629
Maddi Duran Varlıklar
7.792.260 5.596.532
Kullanım Hakkı Varlıkları
945.309 879.449
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
33.414.634 28.763.320
Şerefiye
3.839.174 3.220.120
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
11 29.266.326 25.359.249
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
309.134 183.951
Peşin Ödenmiş Giderler
203.559 149.056
Ertelenmiş Vergi Varlığı
336.615 278.621
Diğer Duran Varlıklar
310.196 210.701
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
59.481.625 45.222.200
TOPLAM VARLIKLAR
70.453.570 51.969.566
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 5.418.359 2.575.089
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 2.906.122 2.622.145
Ticari Borçlar
1.156.814 751.031
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 11.082 7.996
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.145.732 743.035
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
146.395 120.195
Diğer Borçlar
2.084.807 1.076.360
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 0 905
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 2.084.807 1.075.455
Türev Araçlar
20 1.789 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
67.859 50.209
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 17.196 14.936
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
50.663 35.273
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 171.374 49.725
Kısa Vadeli Karşılıklar
104.360 77.652
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
104.360 77.652
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 34.740 30.173
ARA TOPLAM
12.092.619 7.352.579
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.092.619 7.352.579
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 16.159.282 12.787.487
Diğer Borçlar
20.581.641 13.362.471
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 7.903.847 2.317.664
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 12.677.794 11.044.807
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
350.268 1.358.950
Türev Araçlar
20 52.145 369.941
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
226.037 199.205
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 215.094 194.226
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.943 4.979
Uzun Vadeli Karşılıklar
220.913 165.546
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
220.913 165.546
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
1.509.479 1.125.875
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
39.099.765 29.369.475
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
51.192.384 36.722.054
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18.953.883 15.021.960
Ödenmiş Sermaye
14 363.281 363.281
Geri Alınmış Paylar (-)
14 -31.806 -31.806
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
90.960 90.960
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
76.811 76.811
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14.654.092 12.339.952
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-235.745 -166.004
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-235.745 -166.004
Yabancı Para Çevrim Farkları
14.889.837 12.505.956
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.342.154 19.105
Yabancı Para Çevrim Farkları
320.382 -302.745
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
1.027.001 327.079
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-5.229 -5.229
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
440.202 440.202
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.723.455 1.255.766
Net Dönem Karı veya Zararı
294.734 467.689
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3 307.303 225.552
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
19.261.186 15.247.512
TOPLAM KAYNAKLAR
70.453.570 51.969.566
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 6.608.701 1.479.095 4.276.340 940.554
Satışların Maliyeti
-3.933.017 -1.002.586 -2.447.711 -614.237
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.675.684 476.509 1.828.629 326.317
BRÜT KAR (ZARAR)
2.675.684 476.509 1.828.629 326.317
Genel Yönetim Giderleri
-1.127.917 -515.213 -520.402 -242.086
Pazarlama Giderleri
-11.732 -4.392 -6.916 -2.987
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 275.946 116.996 49.126 46.779
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -271.982 -164.971 -41.363 -75.709
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.539.999 -91.071 1.309.074 52.314
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
158.394 64.515 110.142 25.907
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 -7.653 -291.989 80.392 -120.137
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.690.740 -318.545 1.499.608 -41.916
Finansman Gelirleri
18 52.612 1.466.406 41.355 90.058
Finansman Giderleri
18 -1.151.867 -751.255 -717.896 -338.927
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
591.485 396.606 823.067 -290.785
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
17 -235.491 -157.629 -160.877 -24.412
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-299.264 -11.677 -200.852 2.817
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
63.773 -145.952 39.975 -27.229
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
355.994 238.977 662.190 -315.197
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.464 -10.577 26 -4.326
DÖNEM KARI (ZARARI)
347.530 228.400 662.216 -319.523
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3 52.796 7.873 31.750 12.808
Ana Ortaklık Payları
294.734 220.527 630.466 -332.331
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay başına kar / (zarar) 19 0,83000000 0,64000000 1,74000000 -0,90000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay başına zarar 19 -0,02000000 -0,03000000 0,00000000 -0,01000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.314.140 1.333.747 1.135.064 544.844
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-25.539 39.168 -25.539 39.168
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-99.265 -8.596 -42.417 -13.891
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-49.845 -6.394 -33.803 -8.545
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
-49.420 -2.202 -8.614 -5.346
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.433.301 1.311.399 1.197.502 527.338
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.643 -8.224 5.518 -7.771
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
5.140 -7.788 5.140 -7.788
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
503 -436 378 17
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.397.357 400.733 990.787 137.787
Yabancı Para Çevrim Farkları
803.011 95.255 706.859 63.976
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
871.299 331.356 448.898 55.905
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
871.299 331.356 448.898 55.905
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-105.576 -2.561 -76.947 34.100
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 50.020 0 43.307
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
-105.576 -52.581 -76.947 -9.207
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-171.377 -23.317 -88.023 -16.194
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-171.377 -13.309 -88.023 -7.529
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
0 -10.008 0 -8.665
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.711.497 1.734.480 2.125.851 682.631
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.059.027 1.962.880 2.788.067 363.108
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
127.104 34.250 83.221 29.513
Ana Ortaklık Payları
3.931.923 1.928.630 2.704.846 333.595
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048338
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