***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler363.281 -31.806 330.200 76.811 -153.633 6.558.916 -323.544 -54.127 -70.723 440.202 3.460.130 -2.283.284 8.312.423 107.275 8.419.698Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-2.283.284 2.283.284 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)24.550 1.309.197 16.297 316.955 41.104 220.527 1.928.630 34.250 1.962.880Dönem Karı (Zararı)220.527 220.527 7.873 228.400Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)24.550 1.309.197 16.297 316.955 41.104 1.708.103 26.377 1.734.480Kar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-275 -275 294 19Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler363.281 -31.806 330.200 76.811 -129.083 7.868.113 -307.247 262.828 -29.619 440.202 1.176.571 220.527 10.240.778 141.819 10.382.597Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler363.281 -31.806 90.960 76.811 -166.004 12.505.956 -302.745 327.079 -5.229 440.202 1.255.766 467.689 15.021.960 225.552 15.247.512Transferler467.689 -467.689 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-69.741 2.383.881 623.127 699.922 0 294.734 3.931.923 127.104 4.059.027Dönem Karı (Zararı)294.734 294.734 52.796 347.530Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-69.741 2.383.881 623.127 699.922 0 3.637.189 74.308 3.711.497Kar Payları0 -46.326 -46.326Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 973 973Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler363.281 -31.806 90.960 76.811 -235.745 14.889.837 320.382 1.027.001 -5.229 440.202 1.723.455 294.734 18.953.883 307.303 19.261.186Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.720.453 1.328.203Dönem Karı (Zararı)347.530 228.400Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)355.994 238.977Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-8.464 -10.577Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.577.627 -337.658Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler541.468 272.314Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler70.779 32.508Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16.426 25.346Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler54.353 7.162Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler722.297 -789.311Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-201.429 -1.462.618Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler923.726 673.307Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-4.552 -313.924Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 7.653 291.989Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 167.343Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler3.194 1.423İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.989 1.460.692Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-437.741 -226.706İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-60.255 -9.590İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-377.486 -217.116Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-144.054 2.002.912Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler86.134 21.486Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler103.528 -131.400İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-115.115 -4.971İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)218.643 -126.429İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler389.144 -205.600Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.922.168 1.351.434Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-7.491 -3.965Vergi İadeleri (Ödemeleri)17 -194.224 -19.266YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-7.372.774 -2.426.396Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları0 -2.818.917İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-6.042.903 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri474.300Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-348.007 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri47.234 10.814Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.184.101 -97.508Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.170.853 -94.036Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-13.248 -3.472Alınan Temettüler110.561 53.482Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)44.442 -48.567FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.642.924 -2.571.495Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5.489.548 1.957.721Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.084.652 -2.321.110İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış4.758.222 -1.455.477Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-106.176 -54.914Ödenen Temettüler-46.326 0Ödenen Faiz-592.529 -278.955Alınan Faiz29.657 23.952Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)195.180 -442.712YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.990.603 -3.669.688Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi353.053 479.416NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.343.656 -3.190.272DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 1.395.745 5.439.970DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 3.739.401 2.249.698Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 3.744.334 1.402.142Finansal Yatırımlar1.565.741 1.240.293Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri6 1.192.944 1.240.293Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar6 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar372.797Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar372.797Ticari Alacaklar2.256.931 1.461.462İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8 262.566 171.988İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 1.994.365 1.289.474Diğer Alacaklar621.172 479.561İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 494.596 347.613İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 126.576 131.948Stoklar300.123 312.875Peşin Ödenmiş Giderler1.921.807 1.187.850Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar177.175 133.744Diğer Dönen Varlıklar13 384.662 529.439ARA TOPLAM10.971.945 6.747.366TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR10.971.945 6.747.366DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar88.205 146.085İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 88.205 146.085Diğer Alacaklar3.577.181 4.382.807İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 2.324.866 3.081.685İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 1.252.315 1.301.122Türev Araçlar20 580.596 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 12.233.070 4.815.629Maddi Duran Varlıklar7.792.260 5.596.532Kullanım Hakkı Varlıkları945.309 879.449Maddi Olmayan Duran Varlıklar33.414.634 28.763.320Şerefiye3.839.174 3.220.120İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar11 29.266.326 25.359.249Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar309.134 183.951Peşin Ödenmiş Giderler203.559 149.056Ertelenmiş Vergi Varlığı336.615 278.621Diğer Duran Varlıklar310.196 210.701TOPLAM DURAN VARLIKLAR59.481.625 45.222.200TOPLAM VARLIKLAR70.453.570 51.969.566KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 5.418.359 2.575.089Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 2.906.122 2.622.145Ticari Borçlar1.156.814 751.031İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8 11.082 7.996İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.145.732 743.035Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar146.395 120.195Diğer Borçlar2.084.807 1.076.360İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 0 905İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 2.084.807 1.075.455Türev Araçlar20 1.789 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)67.859 50.209İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 17.196 14.936İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)50.663 35.273Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 171.374 49.725Kısa Vadeli Karşılıklar104.360 77.652Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar104.360 77.652Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 34.740 30.173ARA TOPLAM12.092.619 7.352.579TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.092.619 7.352.579UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 16.159.282 12.787.487Diğer Borçlar20.581.641 13.362.471İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 7.903.847 2.317.664İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 12.677.794 11.044.807Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler350.268 1.358.950Türev Araçlar20 52.145 369.941Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)226.037 199.205İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 215.094 194.226İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10.943 4.979Uzun Vadeli Karşılıklar220.913 165.546Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar220.913 165.546Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.509.479 1.125.875TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER39.099.765 29.369.475TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER51.192.384 36.722.054ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar18.953.883 15.021.960Ödenmiş Sermaye14 363.281 363.281Geri Alınmış Paylar (-)14 -31.806 -31.806Paylara İlişkin Primler (İskontolar)90.960 90.960Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi76.811 76.811Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14.654.092 12.339.952Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-235.745 -166.004Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-235.745 -166.004Yabancı Para Çevrim Farkları14.889.837 12.505.956Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.342.154 19.105Yabancı Para Çevrim Farkları320.382 -302.745Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)1.027.001 327.079Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar-5.229 -5.229Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler440.202 440.202Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.723.455 1.255.766Net Dönem Karı veya Zararı294.734 467.689Kontrol Gücü Olmayan Paylar3 307.303 225.552TOPLAM ÖZKAYNAKLAR19.261.186 15.247.512TOPLAM KAYNAKLAR70.453.570 51.969.566Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 6.608.701 1.479.095 4.276.340 940.554Satışların Maliyeti-3.933.017 -1.002.586 -2.447.711 -614.237TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.675.684 476.509 1.828.629 326.317BRÜT KAR (ZARAR)2.675.684 476.509 1.828.629 326.317Genel Yönetim Giderleri-1.127.917 -515.213 -520.402 -242.086Pazarlama Giderleri-11.732 -4.392 -6.916 -2.987Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 275.946 116.996 49.126 46.779Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -271.982 -164.971 -41.363 -75.709ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.539.999 -91.071 1.309.074 52.314Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler158.394 64.515 110.142 25.907Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 -7.653 -291.989 80.392 -120.137FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.690.740 -318.545 1.499.608 -41.916Finansman Gelirleri18 52.612 1.466.406 41.355 90.058Finansman Giderleri18 -1.151.867 -751.255 -717.896 -338.927SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)591.485 396.606 823.067 -290.785Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri17 -235.491 -157.629 -160.877 -24.412Dönem Vergi (Gideri) Geliri-299.264 -11.677 -200.852 2.817Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri63.773 -145.952 39.975 -27.229SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)355.994 238.977 662.190 -315.197DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-8.464 -10.577 26 -4.326DÖNEM KARI (ZARARI)347.530 228.400 662.216 -319.523Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar3 52.796 7.873 31.750 12.808Ana Ortaklık Payları294.734 220.527 630.466 -332.331Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kar / (zarar) 19 0,83000000 0,64000000 1,74000000 -0,90000000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına zarar 19 -0,02000000 -0,03000000 0,00000000 -0,01000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar2.314.140 1.333.747 1.135.064 544.844Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-25.539 39.168 -25.539 39.168Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-99.265 -8.596 -42.417 -13.891Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-49.845 -6.394 -33.803 -8.545Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar-49.420 -2.202 -8.614 -5.346Yabancı Para Çevrim Farkları2.433.301 1.311.399 1.197.502 527.338Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler5.643 -8.224 5.518 -7.771Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi5.140 -7.788 5.140 -7.788Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi503 -436 378 17Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar1.397.357 400.733 990.787 137.787Yabancı Para Çevrim Farkları803.011 95.255 706.859 63.976Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)871.299 331.356 448.898 55.905Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)871.299 331.356 448.898 55.905Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar-105.576 -2.561 -76.947 34.100Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 50.020 0 43.307Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)-105.576 -52.581 -76.947 -9.207Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-171.377 -23.317 -88.023 -16.194Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-171.377 -13.309 -88.023 -7.529Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi0 -10.008 0 -8.665DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.711.497 1.734.480 2.125.851 682.631TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.059.027 1.962.880 2.788.067 363.108Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar127.104 34.250 83.221 29.513Ana Ortaklık Payları3.931.923 1.928.630 2.704.846 333.595http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048338BIST