***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
26.10.2022 18:21
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
363.281 -31.806 330.200 76.811 -153.633 6.558.916 -323.544 -54.127 -70.723 440.202 3.460.130 -2.283.284 8.312.423 107.275 8.419.698
Transferler
-2.283.284 2.283.284 0 0 ider)
26.374 2.354.629 -968.358 326.503 27.579 0 852.863 2.619.590 69.976 2.689.566
Dönem Karı (Zararı)
0 852.863 852.863 34.146 887.009
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
26.374 2.354.629 -968.358 326.503 27.579 0 0 1.766.727 8.913.545 -1.291.902 272.376 -43.144 440.202 1.176.846 852.863 10.932.013 176.496 11.108.509
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
363.281 -31.806 90.960 76.811 -166.004 12.505.956 -302.745 327.079 -5.229 440.202 1.255.766 467.689 15.021.960 67.689 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-69.347 5.778.154 -1.109.581 1.040.521 19.957 0 1.869.175 7.528.879 248.919 7.777.798
Dönem Karı (Zararı)
0 1.869.175 1.869.175 114.855 1.984.030
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-69.347 5.778.154 -1.109.581 1.040.521 19.957 5.659.704 134.064 5.793.768
Kar Payları
0 -50.861 -50.861
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 1.027 1.027
Dönem Sonu Bakiyeler
363.281 -31.806 90.960 76.811 -235.351 18.284.110 -1.412.326 1.367.600 14.728 440.202 1.723.455 1.869.175 22.550.839 424.637 22.975.476
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.333.476 2.250.121
Dönem Karı (Zararı)
1.984.030 887.009
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.996.101 893.755
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-12.071 -6.746
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.353.103 -3.476
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.185.801 529.641
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
106.202 45.189
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
37.343 33.681
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
68.859 11.508
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.142.978 -638.429
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-357.271 -1.538.898
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.500.249 900.469
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
219.789 -293.127
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -623.182 118.960
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 316.582 232.896
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
4.933 1.394
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-739.922 1.420.837
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-789.975 -311.303
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-189.808 -10.908
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-600.167 -300.395
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-763.543 2.044.895
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-568.818 85.733
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
666.012 -22.939
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.293 -7.211
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
661.719 -15.728
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
716.402 -375.549
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.597.211 2.304.370
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-10.573 -7.298
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -253.162 -46.951
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.580.823 -2.603.594
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -2.959.565
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-6.274.019 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 483.930
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-28.857 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
54.717 12.408
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.673.407 -157.006
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.661.234 -152.341
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.173 -4.665
Alınan Temettüler
330.653 53.482
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10.090 -36.843
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.082.852 -3.019.393
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.099.805 2.016.101
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.627.936 -2.420.763
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
4.930.179 -1.482.509
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-151.557 -74.941
Ödenen Temettüler
-50.861 0
Ödenen Faiz
-684.717 -358.544
Alınan Faiz
66.754 29.171
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-498.815 -727.908
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.835.505 -3.372.866
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
501.980 567.212
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.337.485 -2.805.654
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.395.745 5.439.970
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 4.733.230 2.634.316
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 4.738.291 1.402.142
Finansal Yatırımlar
2.059.940 1.240.293
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
6 2.028.849 1.240.293
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
6 31.091 0
Ticari Alacaklar
2.905.840 1.461.462
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 411.295 171.988
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 2.494.545 1.289.474
Diğer Alacaklar
316.933 479.561
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 192.460 347.613
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 124.473 131.948
Stoklar
1.101.845 312.875
Peşin Ödenmiş Giderler
2.374.786 1.187.850
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
220.631 133.744
Diğer Dönen Varlıklar
13 604.499 529.439
ARA TOPLAM
14.322.765 6.747.366
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
14.322.765 6.747.366
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
0 146.085
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 0 146.085
Diğer Alacaklar
4.273.050 4.382.807
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.826.479 3.081.685
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 1.446.571 1.301.122
Türev Araçlar
20 1.016.356 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 13.226.888 4.815.629
Maddi Duran Varlıklar
8.829.592 5.596.532
Kullanım Hakkı Varlıkları
955.323 879.449
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
34.765.197 28.763.320
Şerefiye
4.110.284 3.220.120
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
11 30.337.244 25.359.249
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
317.669 183.951
Peşin Ödenmiş Giderler
234.354 149.056
Ertelenmiş Vergi Varlığı
488.261 278.621
Diğer Duran Varlıklar
368.486 210.701
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
64.157.507 45.222.200
TOPLAM VARLIKLAR
78.480.272 51.969.566
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 5.784.976 2.575.089
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 3.168.119 2.622.145
Ticari Borçlar
2.008.297 751.031
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 14.239 7.996
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.994.058 743.035
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
182.121 120.195
Diğer Borçlar
2.227.603 1.076.360
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 0 905
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 2.227.603 1.075.455
Türev Araçlar
20 2.140 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
246.836 50.209
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 134.123 14.936
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
112.713 35.273
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 202.382 49.725
Kısa Vadeli Karşılıklar
125.217 77.652
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
125.217 77.652
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 36.279 30.173
ARA TOPLAM
13.983.970 7.352.579
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.983.970 7.352.579
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 16.975.833 12.787.487
Diğer Borçlar
21.846.216 13.362.471
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 8.340.524 2.317.664
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 13.505.692 11.044.807
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
289.670 1.358.950
Türev Araçlar
20 3.864 369.941
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
267.975 199.205
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 220.105 194.226
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
47.870 4.979
Uzun Vadeli Karşılıklar
238.861 165.546
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
238.861 165.546
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
1.898.407 1.125.875
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
41.520.826 29.369.475
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
55.504.796 36.722.054
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
22.550.839 15.021.960
Ödenmiş Sermaye
14 363.281 363.281
Geri Alınmış Paylar (-)
14 -31.806 -31.806
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
90.960 90.960
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
76.811 76.811
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18.048.759 12.339.952
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-235.351 -166.004
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-235.351 -166.004
Yabancı Para Çevrim Farkları
18.284.110 12.505.956
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-29.998 19.105
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.412.326 -302.745
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
1.367.600 327.079
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
14.728 -5.229
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
440.202 440.202
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.723.455 1.255.766
Net Dönem Karı veya Zararı
1.869.175 467.689
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3 424.637 225.552
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
22.975.476 15.247.512
TOPLAM KAYNAKLAR
78.480.272 51.969.566
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 12.533.881 3.442.981 5.925.180 1.963.886
Satışların Maliyeti
-7.018.738 -1.970.601 -3.085.721 -968.015
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.515.143 1.472.380 2.839.459 995.871
BRÜT KAR (ZARAR)
5.515.143 1.472.380 2.839.459 995.871
Genel Yönetim Giderleri
-2.203.184 -858.095 -1.075.267 -342.882
Pazarlama Giderleri
-18.523 -9.630 -6.791 -5.238
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 395.878 181.573 119.932 64.577
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -406.631 -272.326 -134.649 -107.355
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.282.683 513.902 1.742.684 604.973
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
299.710 94.705 141.316 30.190
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 623.182 -118.960 630.835 173.029
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.205.575 489.647 2.514.835 808.192
Finansman Gelirleri
18 69.061 1.634.771 16.449 168.365
Finansman Giderleri
18 -1.961.885 -1.008.036 -810.018 -256.781
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.312.751 1.116.382 1.721.266 719.776
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
17 -316.650 -222.627 -81.159 -64.998
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-385.425 -35.424 -86.161 -23.747
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
68.775 -187.203 5.002 -41.251
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.996.101 893.755 1.640.107 654.778
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-12.071 -6.746 -3.607 3.831
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.984.030 887.009 1.636.500 658.609
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3 114.855 34.146 62.059 26.273
Ana Ortaklık Payları
1.869.175 852.863 1.574.441 632.336
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay başına kar 5,18000000 2,37000000 4,34000000 1,73000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay başına (zarar) / kar -0,03000000 -0,02000000 -0,01000000 0,01000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
5.708.807 2.381.002 1.451.422 -87.142
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-26.348 39.702 -809 534
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-354.873 -131.706 -80.300 4.931
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-48.824 -9.476 1.021 -3.082
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
-306.049 -122.230 -81.321 8.013
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimi Dışındaki Yabancı Para Çevrim Farkları
6.084.203 2.476.858 1.532.349 -96.979
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.825 -3.852 182 4.372
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
5.303 -7.898 163 -110
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
522 4.046 19 4.482
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
84.961 -578.445 630.849 155.219
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
-824.451 -857.110 319.149 181.980
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.294.834 342.003 423.535 10.647
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
1.294.834 342.003 423.535 10.647
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-131.115 -42.326 -28.905 -39.713
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
19.951 33.091 19.951 -16.929
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
-151.066 -75.417 -48.856 -22.784
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-254.307 -21.012 -82.930 2.305
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-254.307 -15.500 -82.930 -2.191
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
0 -5.512 0 4.496
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.793.768 1.802.557 2.082.271 68.077
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.777.798 2.689.566 3.718.771 726.686
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
248.919 69.976 121.815 35.726
Ana Ortaklık Payları
7.528.879 2.619.590 3.596.956 690.960
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074450
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