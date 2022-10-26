***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler363.281 -31.806 330.200 76.811 -153.633 6.558.916 -323.544 -54.127 -70.723 440.202 3.460.130 -2.283.284 8.312.423 107.275 8.419.698Transferler-2.283.284 2.283.284 0 0 ider)26.374 2.354.629 -968.358 326.503 27.579 0 852.863 2.619.590 69.976 2.689.566Dönem Karı (Zararı)0 852.863 852.863 34.146 887.009Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)26.374 2.354.629 -968.358 326.503 27.579 0 0 1.766.727 8.913.545 -1.291.902 272.376 -43.144 440.202 1.176.846 852.863 10.932.013 176.496 11.108.509Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler363.281 -31.806 90.960 76.811 -166.004 12.505.956 -302.745 327.079 -5.229 440.202 1.255.766 467.689 15.021.960 67.689 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-69.347 5.778.154 -1.109.581 1.040.521 19.957 0 1.869.175 7.528.879 248.919 7.777.798Dönem Karı (Zararı)0 1.869.175 1.869.175 114.855 1.984.030Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-69.347 5.778.154 -1.109.581 1.040.521 19.957 5.659.704 134.064 5.793.768Kar Payları0 -50.861 -50.861Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 1.027 1.027Dönem Sonu Bakiyeler363.281 -31.806 90.960 76.811 -235.351 18.284.110 -1.412.326 1.367.600 14.728 440.202 1.723.455 1.869.175 22.550.839 424.637 22.975.476Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.333.476 2.250.121Dönem Karı (Zararı)1.984.030 887.009Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.996.101 893.755Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-12.071 -6.746Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.353.103 -3.476Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.185.801 529.641Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler106.202 45.189Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler37.343 33.681Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler68.859 11.508Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.142.978 -638.429Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-357.271 -1.538.898Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler1.500.249 900.469Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler219.789 -293.127Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 -623.182 118.960Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 316.582 232.896Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler4.933 1.394İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-739.922 1.420.837Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-789.975 -311.303İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-189.808 -10.908İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-600.167 -300.395Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-763.543 2.044.895Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-568.818 85.733Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler666.012 -22.939İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4.293 -7.211İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)661.719 -15.728İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler716.402 -375.549Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.597.211 2.304.370Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-10.573 -7.298Vergi İadeleri (Ödemeleri)17 -253.162 -46.951YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-7.580.823 -2.603.594Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları0 -2.959.565İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-6.274.019 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri0 483.930Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-28.857 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri54.717 12.408Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.673.407 -157.006Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.661.234 -152.341Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-12.173 -4.665Alınan Temettüler330.653 53.482Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)10.090 -36.843FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.082.852 -3.019.393Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6.099.805 2.016.101Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.627.936 -2.420.763İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış4.930.179 -1.482.509Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-151.557 -74.941Ödenen Temettüler-50.861 0Ödenen Faiz-684.717 -358.544Alınan Faiz66.754 29.171Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-498.815 -727.908YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.835.505 -3.372.866Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi501.980 567.212NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.337.485 -2.805.654DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 1.395.745 5.439.970DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 4.733.230 2.634.316Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 4.738.291 1.402.142Finansal Yatırımlar2.059.940 1.240.293Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri6 2.028.849 1.240.293Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar6 31.091 0Ticari Alacaklar2.905.840 1.461.462İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8 411.295 171.988İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 2.494.545 1.289.474Diğer Alacaklar316.933 479.561İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 192.460 347.613İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 124.473 131.948Stoklar1.101.845 312.875Peşin Ödenmiş Giderler2.374.786 1.187.850Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar220.631 133.744Diğer Dönen Varlıklar13 604.499 529.439ARA TOPLAM14.322.765 6.747.366TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR14.322.765 6.747.366DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar0 146.085İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 0 146.085Diğer Alacaklar4.273.050 4.382.807İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 2.826.479 3.081.685İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 1.446.571 1.301.122Türev Araçlar20 1.016.356 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 13.226.888 4.815.629Maddi Duran Varlıklar8.829.592 5.596.532Kullanım Hakkı Varlıkları955.323 879.449Maddi Olmayan Duran Varlıklar34.765.197 28.763.320Şerefiye4.110.284 3.220.120İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar11 30.337.244 25.359.249Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar317.669 183.951Peşin Ödenmiş Giderler234.354 149.056Ertelenmiş Vergi Varlığı488.261 278.621Diğer Duran Varlıklar368.486 210.701TOPLAM DURAN VARLIKLAR64.157.507 45.222.200TOPLAM VARLIKLAR78.480.272 51.969.566KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 5.784.976 2.575.089Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 3.168.119 2.622.145Ticari Borçlar2.008.297 751.031İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8 14.239 7.996İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.994.058 743.035Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar182.121 120.195Diğer Borçlar2.227.603 1.076.360İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 0 905İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 2.227.603 1.075.455Türev Araçlar20 2.140 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)246.836 50.209İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 134.123 14.936İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)112.713 35.273Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 202.382 49.725Kısa Vadeli Karşılıklar125.217 77.652Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar125.217 77.652Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 36.279 30.173ARA TOPLAM13.983.970 7.352.579TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER13.983.970 7.352.579UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 16.975.833 12.787.487Diğer Borçlar21.846.216 13.362.471İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 8.340.524 2.317.664İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 13.505.692 11.044.807Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler289.670 1.358.950Türev Araçlar20 3.864 369.941Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)267.975 199.205İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 220.105 194.226İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)47.870 4.979Uzun Vadeli Karşılıklar238.861 165.546Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar238.861 165.546Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.898.407 1.125.875TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER41.520.826 29.369.475TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER55.504.796 36.722.054ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar22.550.839 15.021.960Ödenmiş Sermaye14 363.281 363.281Geri Alınmış Paylar (-)14 -31.806 -31.806Paylara İlişkin Primler (İskontolar)90.960 90.960Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi76.811 76.811Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)18.048.759 12.339.952Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-235.351 -166.004Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-235.351 -166.004Yabancı Para Çevrim Farkları18.284.110 12.505.956Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-29.998 19.105Yabancı Para Çevrim Farkları-1.412.326 -302.745Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)1.367.600 327.079Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar14.728 -5.229Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler440.202 440.202Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.723.455 1.255.766Net Dönem Karı veya Zararı1.869.175 467.689Kontrol Gücü Olmayan Paylar3 424.637 225.552TOPLAM ÖZKAYNAKLAR22.975.476 15.247.512TOPLAM KAYNAKLAR78.480.272 51.969.566Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 12.533.881 3.442.981 5.925.180 1.963.886Satışların Maliyeti-7.018.738 -1.970.601 -3.085.721 -968.015TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.515.143 1.472.380 2.839.459 995.871BRÜT KAR (ZARAR)5.515.143 1.472.380 2.839.459 995.871Genel Yönetim Giderleri-2.203.184 -858.095 -1.075.267 -342.882Pazarlama Giderleri-18.523 -9.630 -6.791 -5.238Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 395.878 181.573 119.932 64.577Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -406.631 -272.326 -134.649 -107.355ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.282.683 513.902 1.742.684 604.973Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler299.710 94.705 141.316 30.190Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 623.182 -118.960 630.835 173.029FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.205.575 489.647 2.514.835 808.192Finansman Gelirleri18 69.061 1.634.771 16.449 168.365Finansman Giderleri18 -1.961.885 -1.008.036 -810.018 -256.781SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.312.751 1.116.382 1.721.266 719.776Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri17 -316.650 -222.627 -81.159 -64.998Dönem Vergi (Gideri) Geliri-385.425 -35.424 -86.161 -23.747Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri68.775 -187.203 5.002 -41.251SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.996.101 893.755 1.640.107 654.778DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-12.071 -6.746 -3.607 3.831DÖNEM KARI (ZARARI)1.984.030 887.009 1.636.500 658.609Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar3 114.855 34.146 62.059 26.273Ana Ortaklık Payları1.869.175 852.863 1.574.441 632.336Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kar 5,18000000 2,37000000 4,34000000 1,73000000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına (zarar) / kar -0,03000000 -0,02000000 -0,01000000 0,01000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar5.708.807 2.381.002 1.451.422 -87.142Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-26.348 39.702 -809 534Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-354.873 -131.706 -80.300 4.931Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-48.824 -9.476 1.021 -3.082Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar-306.049 -122.230 -81.321 8.013Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimi Dışındaki Yabancı Para Çevrim Farkları6.084.203 2.476.858 1.532.349 -96.979Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler5.825 -3.852 182 4.372Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi5.303 -7.898 163 -110Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi522 4.046 19 4.482Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar84.961 -578.445 630.849 155.219Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları-824.451 -857.110 319.149 181.980Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.294.834 342.003 423.535 10.647Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)1.294.834 342.003 423.535 10.647Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar-131.115 -42.326 -28.905 -39.713Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)19.951 33.091 19.951 -16.929Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)-151.066 -75.417 -48.856 -22.784Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-254.307 -21.012 -82.930 2.305Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-254.307 -15.500 -82.930 -2.191Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi0 -5.512 0 4.496DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.793.768 1.802.557 2.082.271 68.077TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.777.798 2.689.566 3.718.771 726.686Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar248.919 69.976 121.815 35.726Ana Ortaklık Payları7.528.879 2.619.590 3.596.956 690.960http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074450BIST