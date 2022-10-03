***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim
03.10.2022 12:14
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 01.01.2022 – 30.09.2022 ara hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının, 26 Ekim 2022 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
01/01/2022 30/09/2022 26/10/2022
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066707
BIST
13:513.280
En Yüksek
|Değişim
|: 3,15%
|| 100,17
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.281
En Düşük
3.196
13:5118,5687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0670
|Açılış
|: 18,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5700
En Düşük
18,4910
13:5118,2169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0806
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,2958
En Düşük
18,1202
13:51994,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 6,28
|Açılış
|: 994,50
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
995,32
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler13:51
|AYES
|39,60
|892.937
|% 10,00
|
|BARMA
|49,98
|79.921.948
|% 9,99
|
|SODSN
|24,72
|309.329
|% 9,96
|
|ZOREN
|3,92
|175.903.586
|% 9,80
|
|AKYHO
|2,15
|21.088.062
|% 9,69
|
|ULUFA
|4,50
|11.190.233
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|434.854
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|22.018.343
|% -9,91
|
|ATSYH
|130,00
|2.908.230
|% -7,80
|
|INVEO
|17,10
|60.637.140
|% -7,52
|
|THYAO
|74,90
|4.062.110.195
|% 6,09
|
|SASA
|70,40
|1.750.135.560
|% 3,23
|
|TUPRS
|313,10
|1.435.612.970
|% 8,11
|
|ASELS
|30,10
|1.104.447.286
|% 2,73
|
|YKBNK
|7,32
|1.076.085.842
|% 3,54
|
|EKGYO
|3,98
|940.332.530
|% 2,84
|
|YKBNK
|7,32
|1.076.085.842
|% 3,54
|
|ODAS
|6,43
|700.294.177
|% 1,42
|
|AKBNK
|11,69
|979.275.129
|% 3,54
|
|ISCTR
|7,79
|607.886.472
|% 3,59
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5669
|18,5687
|% 0,36
|
|Euro
|18,1898
|18,2169
|% 0,44
|
|Sterlin
|20,7293
|20,8333
|% 0,61
|
|Frank
|18,6865
|18,7991
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9253
|4,9500
|% 0,31
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.665
|4,17
|
|Altın Gr.
|994
|994
|5,62
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.742
|18,00
|
|Tam
|6.685
|6.740
|8,00
|
|Yarım
|3.253
|3.292
|1,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.646
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,37
|19,41
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,56
|0,23
|
|B. Petrol
|88,39
|88,39
|3,25
|