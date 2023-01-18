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***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim

18.01.2023 10:58
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim


***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim )

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Finansal Takvim

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Hayır (No)
Açıklama

Şirketimizin 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 14 Şubat 2023 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.

Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler

1. Çeyrek

2. Çeyrek

3. Çeyrek

Yıllık
01/01/2022 31/12/2022 14/02/2023



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102901


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ONCSM 49,76 1.189.164 % 9,99  
FLAP 14,54 26.327.894 % 9,98  
BEYAZ 22,50 19.892.231 % 9,97  
VKING 39,50 546.522 % 9,97  
SDTTR 91,10 23.575.222 % 9,96  
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10:59 Alış Satış %  
Dolar 18,7903 18,8023 % 0,19  
Euro 20,3614 20,3703 % 0,54  
Sterlin 23,0997 23,2155 % 0,51  
Frank 20,3864 20,5092 % 0,54  
Riyal 4,9878 5,0129 % 0,10  
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10:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.911 1.911 1,94  
Altın Gr. 1.152 1.152 0,10  
Cumhuriyet 7.807 7.925 11,00  
Tam 7.829 7.889 5,00  
Yarım 3.815 3.860 2,00  
Çeyrek 1.913 1.930 1,00  
Gümüş.Ons 24,15 24,18 0,24  
Gümüş Gr. 14,55 14,57 0,12  
B. Petrol 86,56 86,56 0,64  
Seans Raporu 10:59
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