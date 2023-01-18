***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim
18.01.2023 10:58
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 14 Şubat 2023 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
Yıllık
01/01/2022 31/12/2022 14/02/2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102901
BIST
10:595.381
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 65,91
|Açılış
|: 5.337
|
|Önceki Kapanış
|: 5.315
|
5.388
En Düşük
5.337
10:5918,8023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0348
|Açılış
|: 19,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0480
|
18,8085
En Düşük
18,6816
10:5920,3703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1095
|Açılış
|: 20,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,3762
En Düşük
20,1554
10:591.153,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,87
|Açılış
|: 1.153,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152,15
|
1.154,81
En Düşük
1.145,19
BIST En Aktif Hisseler10:59
|ONCSM
|49,76
|1.189.164
|% 9,99
|
|FLAP
|14,54
|26.327.894
|% 9,98
|
|BEYAZ
|22,50
|19.892.231
|% 9,97
|
|VKING
|39,50
|546.522
|% 9,97
|
|SDTTR
|91,10
|23.575.222
|% 9,96
|
|BALAT
|21,70
|1.121.830
|% -7,11
|
|ZEDUR
|59,00
|350.460
|% -5,14
|
|MRGYO
|5,24
|2.473.826
|% -2,96
|
|KONTR
|163,20
|67.674.395
|% -1,98
|
|GRNYO
|4,15
|542.787
|% -1,89
|
|THYAO
|148,60
|2.786.093.659
|% 0,81
|
|ASELS
|61,75
|2.021.744.265
|% 4,84
|
|KOZAL
|579,90
|1.595.057.553
|% 4,26
|
|EREGL
|41,06
|1.503.236.482
|% 0,39
|
|KRDMD
|19,49
|1.120.957.463
|% -0,56
|
|EKGYO
|8,63
|871.737.974
|% 0,47
|
|ODAS
|9,19
|591.907.503
|% 3,96
|
|YKBNK
|9,97
|607.641.200
|% 1,84
|
|PETKM
|18,70
|1.073.003.637
|% 1,52
|
|KRDMD
|19,49
|1.120.957.463
|% -0,56
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7903
|18,8023
|% 0,19
|
|Euro
|20,3614
|20,3703
|% 0,54
|
|Sterlin
|23,0997
|23,2155
|% 0,51
|
|Frank
|20,3864
|20,5092
|% 0,54
|
|Riyal
|4,9878
|5,0129
|% 0,10
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|1,94
|
|Altın Gr.
|1.152
|1.152
|0,10
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|11,00
|
|Tam
|7.829
|7.889
|5,00
|
|Yarım
|3.815
|3.860
|2,00
|
|Çeyrek
|1.913
|1.930
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,18
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|14,55
|14,57
|0,12
|
|B. Petrol
|86,56
|86,56
|0,64
|
Seans Raporu
10:59
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11:14EUREN
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