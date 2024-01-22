***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim
22.01.2024 15:53
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 13 Şubat 2024 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
Yıllık
01/01/2023 31/12/2023 13/02/2024
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241956
BIST
'
16:398.057
En Düşük
|Değişim
|: 0,75%
|| 60,19
|Açılış
|: 7.996
|
|Önceki Kapanış
|: 7.997
|
7.970
En Yüksek
8.070
16:3930,2483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0478
|Açılış
|: 30,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2700
|
30,2483
En Düşük
30,1539
16:3932,9715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0362
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9300
|
33,0196
En Düşük
32,8564
16:391.967,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -2,13
|Açılış
|: 1.967,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.969,85
|
1.974,13
En Düşük
1.960,17
BIST En Aktif Hisseler16:37
|BINHO
|396,00
|1.557.832.152
|% 10,00
|
|TETMT
|4.180,00
|27.833.815
|% 10,00
|
|BURVA
|86,45
|31.512.928
|% 9,99
|
|SELGD
|21,60
|9.536.952
|% 9,98
|
|DIRIT
|13,55
|2.009.221
|% 9,98
|
|FENER
|114,30
|1.184.840.247
|% -10,00
|
|BAYRK
|28,50
|10.893.726
|% -9,98
|
|SANEL
|29,98
|11.445.169
|% -6,25
|
|YYAPI
|3,45
|124.519.071
|% -5,48
|
|CASA
|86,00
|3.559.110
|% -4,66
|
|THYAO
|252,50
|6.405.568.428
|% 0,90
|
|SASA
|38,34
|3.074.170.730
|% 1,97
|
|EKGYO
|9,48
|2.968.471.296
|% 7,97
|
|YKBNK
|22,28
|2.480.698.249
|% 0,54
|
|KCHOL
|155,00
|2.234.192.084
|% 0,78
|
|EKGYO
|9,48
|2.968.471.296
|% 7,97
|
|YKBNK
|22,28
|2.480.698.249
|% 0,54
|
|AKFGY
|1,91
|183.669.663
|% 2,14
|
|ADESE
|2,47
|217.877.175
|% 6,93
|
|PETKM
|20,12
|1.605.216.107
|% 1,51
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2411
|30,2478
|% 0,16
|
|Euro
|32,9504
|32,9621
|% 0,08
|
|Sterlin
|38,3438
|38,5361
|% 0,25
|
|Frank
|34,6641
|34,8729
|% 0,05
|
|Riyal
|8,0391
|8,0795
|% 0,14
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,00
|22,03
|% 0,66
|
|Platin
|900,71
|902,59
|% 0,66
|
|Paladyum
|924,68
|929,33
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,81
|78,81
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.022,92
|2.023,21
|% 0,66
|