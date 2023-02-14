***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin geleceğe dönük beklentileri ekteki sunumda yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113271BIST