***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
14.02.2024 00:52
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin geleceğe dönük beklentileri ekteki sunumda yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249367
BIST
'
17:599.242
En Düşük
|Değişim
|: 1,87%
|| 170,07
|Açılış
|: 9.114
|
|Önceki Kapanış
|: 9.072
|
9.113
En Yüksek
9.283
17:5930,8198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0945
|Açılış
|: 30,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8600
|
30,8235
En Düşük
30,2546
17:5933,2011
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0169
|Açılış
|: 33,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0000
|
33,3835
En Düşük
32,7468
17:591.984,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 5,11
|Açılış
|: 1.984,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.979,81
|
1.986,42
En Düşük
1.949,74
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BSOKE
|13,75
|137.522.777
|% 10,00
|
|BNTAS
|14,09
|96.143.951
|% 9,99
|
|SELVA
|15,42
|109.149.825
|% 9,99
|
|KUVVA
|57,25
|7.051.511
|% 9,99
|
|HUBVC
|14,97
|80.233.796
|% 9,99
|
|PEKGY
|32,20
|262.583.341
|% -7,31
|
|KLGYO
|5,49
|923.955.260
|% -6,63
|
|MARBL
|24,00
|610.145.090
|% -6,47
|
|UFUK
|153,90
|12.925.361
|% -6,44
|
|RNPOL
|43,04
|171.096.797
|% -6,43
|
|THYAO
|284,00
|14.179.234.630
|% 0,53
|
|GUBRF
|211,30
|11.107.768.118
|% 2,67
|
|SASA
|44,16
|9.652.504.314
|% 9,96
|
|ISCTR
|27,70
|8.393.468.472
|% -0,43
|
|EREGL
|47,08
|6.909.983.714
|% 1,03
|
|EKGYO
|10,43
|3.252.202.266
|% 0,29
|
|ISCTR
|27,70
|8.393.468.472
|% -0,43
|
|ZOREN
|5,29
|1.251.676.748
|% 0,95
|
|QUAGR
|4,71
|1.099.188.803
|% 1,73
|
|SASA
|44,16
|9.652.504.314
|% 9,96
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,8062
|30,8202
|% 0,31
|
|Euro
|33,1763
|33,1993
|% -0,06
|
|Sterlin
|38,6933
|38,8873
|% 0,28
|
|Frank
|34,8676
|35,0777
|% 0,27
|
|Riyal
|8,1906
|8,2316
|% 0,22
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,94
|22,98
|% 0,66
|
|Platin
|899,42
|900,66
|% 0,66
|
|Paladyum
|954,44
|960,00
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,80
|82,80
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.002,88
|2.003,21
|% 0,66
|