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***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

05.04.2023 19:22
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 Olağan Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 03.03.2023
Genel Kurul Tarihi 31.03.2023
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Vadistanbul Bulvar, Ayazaga Mahallesi Azerbaycan Caddesi 2C Blok No:3L/6 34485 Sarıyer/Istanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağın ve eklerinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
2 - Şirketin 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
6 - Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2022 yılı kârının dağıtılmaması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
7 - Ücretlendirme Politikasının Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Genel Kurul'un onayına sunulması
8 - Revize edilen Bilgilendirme Politikasının Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Genel Kurul'un onayına sunulması
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaylanması
11 - Şirketin 2022 yılı içinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) dördüncü bölümde düzenlenen, verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi
14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
15 - Dilek ve temenniler
16 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 05.04.2023

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 MinutesofOGA2022.pdf - Tutanak
EK: 2 TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 3 hazirun_KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 31 Mart 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 5 Nisan 2023 tarihinde tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132234


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Cumhuriyet 8.467 8.595 108,00  
Tam 8.494 8.579 -3,00  
Yarım 4.148 4.198 -1,00  
Çeyrek 2.074 2.099 -1,00  
Gümüş.Ons 24,93 24,96 -0,06  
Gümüş Gr. 15,44 15,46 -0,00  
B. Petrol 84,80 84,80 -0,14  
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