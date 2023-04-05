***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 Olağan Genel Kurul TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 03.03.2023Genel Kurul Tarihi 31.03.2023Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres Vadistanbul Bulvar, Ayazaga Mahallesi Azerbaycan Caddesi 2C Blok No:3L/6 34485 Sarıyer/IstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağın ve eklerinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi2 - Şirketin 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri6 - Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2022 yılı kârının dağıtılmaması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi7 - Ücretlendirme Politikasının Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Genel Kurul'un onayına sunulması8 - Revize edilen Bilgilendirme Politikasının Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Genel Kurul'un onayına sunulması9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaylanması11 - Şirketin 2022 yılı içinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) dördüncü bölümde düzenlenen, verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi15 - Dilek ve temenniler16 - KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 05.04.2023Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 MinutesofOGA2022.pdf - TutanakEK: 2 TUTANAK.pdf - TutanakEK: 3 hazirun_KAP.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 31 Mart 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 5 Nisan 2023 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132234BIST