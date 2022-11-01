***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkTAV Havalimanları Holding A.Ş.İşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkTAV Havalimanları Holding A.Ş.İlgili Geri Alım Programının TarihiBildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalarŞirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı hükümlerince yakın ve ciddi bir kayıptan kaçınmak amacıyla, 13 Mart - 01 Eylül 2020 tarihleri arasında 2.047.331 adet hisseyi Borsa Istanbul'dan geri almıştı.Şirketimizin geri aldığı tüm hisselerin satışı, Borsa Istanbul'da blok satış yöntemiyle 76,00 TL fiyattan 1 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.Geri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarTAVHL 01/11/2022 2.047.331 % 0,56 76 % 0 122.450.867 -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075983BIST