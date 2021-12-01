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***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

01.12.2021 14:41
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Antalya Havalimanının kapasite artırımına yönelik ilave yatırımların yapımı ile iç/dış hatlar, genel havacılık, CIP terminalleri ve mütemmimlerinin işletme haklarının kiralanmak suretiyle verilmesi ihalesi
İhaleyi Açan Taraf
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ)
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
30.11.2021
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
51%
İhaleye Teklif Verme Tarihi
01/12/2021
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
01/12/2021
İhale Sonucu
Şirketimiz ve Fraport tarafından oluşturulan ortak girişim ihaleyi en iyi teklifi vererek kazanmıştır.
İhale Bedeli
7,25 milyar avro (KDV Hariç)
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
51%
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
1.227
Açıklamalar

Şirketimiz ve Fraport tarafından oluşturulan ortak girişim (Ortak Girişim) Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından düzenlenen Antalya Havalimanının kapasite artırımına yönelik ilave yatırımların yapımı ile iç/dış hatlar, genel havacılık, CIP terminalleri ve mütemmimlerinin işletme haklarının kiralanmak suretiyle verilmesi ihalesini en iyi teklifi vererek kazanmıştır. Ortak Girişim, ihale şartnamesi uyarınca, Antalya Havalimanını, 1 Ocak 2027 ile 31 Aralık 2051 tarihleri arasındaki 25 yıllık dönemde işletme imtiyazına sahiptir. Halihazırda TAV ve Fraport  ortaklığı tarafından kullanılan mevcut işletme imtiyazı ise 31 Aralık 2026'ya kadar geçerlidir.  Ocak 2027- Aralık 2051 tarihleri arasındaki yeni imtiyaz süresi boyunca yolcu başına hizmet bedeli dış hat giden yolcu başına 17 avro ve iç hat giden yolcu başına 3 avro olarak belirlenmiştir. DHMİ'ye toplam KDV hariç 7,25 milyar avro  imtiyaz bedeli olarak ödenecektir. Mühendislik tedarik ve inşaat sözleşmesi bazında 2022-2025 yılları arasında yaklaşık 600 milyon avro tutarında ve 2038-2040 yılları arasında yaklaşık 165 milyon avro olmak üzere yaklaşık toplam 765 milyon avro tutarında bir yatırım öngörülmektedir. Daha detaylı bilgiye ekteki sunumda yer verilmiştir. Gerekli onayların alınması ve hukuki prosedürlerin tamamlanmasını takiben, Ortak Girişim taraflarınca kurulacak olan şirket ile DHMİ arasında bir kira sözleşmesi imzalanacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980450


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