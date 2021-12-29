***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuAntalya Havalimanının kapasite artırımına yönelik ilave yatırımların yapımı ile iç/dış hatlar, genel havacılık, CIP terminalleri ve mütemmimlerinin işletme haklarının kiralanmak suretiyle verilmesi ihalesiİhaleyi Açan TarafDevlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ)İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı30.11.2021Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarFraport AG Frankfurt Airport Services WorldwideGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı51%İhaleye Teklif Verme Tarihi01/12/2021İhalenin Sonuçlandığı Tarih01/12/2021İhale SonucuŞirketimiz ve Fraport tarafından oluşturulan ortak girişim ihaleyi en iyi teklifi vererek kazanmıştır.İhale Bedeli7,25 milyar avro (KDV Hariç)İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım51%Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)1.227AçıklamalarŞirketimiz ve Fraport tarafından oluşturulan ortak girişimin (Ortak Girişim), Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından düzenlenen Antalya Havalimanının kapasite artırımına yönelik ilave yatırımların yapımı ile iç/dış hatlar, genel havacılık, CIP terminalleri ve mütemmimlerinin işletme haklarının kiralanmak suretiyle verilmesi ihalesini kazandığını ve gerekli onayların alınması ve hukuki prosedürlerin tamamlanmasını takiben, Ortak Girişim taraflarınca kurulacak olan şirket ile DHMİ arasında bir imtiyaz kira sözleşmesi imzalanacağını 1 Aralık 2021 tarihli özel durum açıklamamızda değerli yatırımcılarımıza duyurmuştuk.Antalya Havalimanı'na ihale konusu yatırımların yapılması ve havalimanının 2027 yılından itibaren 25 yıl süreyle işletilmesi faaliyetlerini yürütmek üzere Ortak Girişim tarafından kurulan ve şirketimizin %51 oranında iştirak ettiği Fraport TAV Antalya Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. ile DHMİ arasında imtiyaz kira sözleşmesi 28 Aralık 2021 tarihinde imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986796BIST