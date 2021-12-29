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***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

29.12.2021 08:59
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Antalya Havalimanının kapasite artırımına yönelik ilave yatırımların yapımı ile iç/dış hatlar, genel havacılık, CIP terminalleri ve mütemmimlerinin işletme haklarının kiralanmak suretiyle verilmesi ihalesi
İhaleyi Açan Taraf
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ)
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
30.11.2021
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
51%
İhaleye Teklif Verme Tarihi
01/12/2021
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
01/12/2021
İhale Sonucu
Şirketimiz ve Fraport tarafından oluşturulan ortak girişim ihaleyi en iyi teklifi vererek kazanmıştır.
İhale Bedeli
7,25 milyar avro (KDV Hariç)
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
51%
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
1.227
Açıklamalar

Şirketimiz ve Fraport tarafından oluşturulan ortak girişimin (Ortak Girişim), Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından düzenlenen Antalya Havalimanının kapasite artırımına yönelik ilave yatırımların yapımı ile iç/dış hatlar, genel havacılık, CIP terminalleri ve mütemmimlerinin işletme haklarının kiralanmak suretiyle verilmesi ihalesini kazandığını ve gerekli onayların alınması ve hukuki prosedürlerin tamamlanmasını takiben, Ortak Girişim taraflarınca kurulacak olan şirket ile DHMİ arasında bir imtiyaz kira sözleşmesi imzalanacağını 1 Aralık 2021 tarihli özel durum açıklamamızda  değerli yatırımcılarımıza duyurmuştuk.
Antalya Havalimanı'na ihale konusu yatırımların yapılması ve havalimanının 2027 yılından itibaren 25 yıl süreyle işletilmesi faaliyetlerini yürütmek üzere Ortak Girişim tarafından kurulan ve şirketimizin %51 oranında iştirak ettiği Fraport TAV Antalya Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. ile DHMİ arasında imtiyaz kira sözleşmesi 28 Aralık 2021 tarihinde imzalanmıştır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986796


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