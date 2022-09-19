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***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

19.09.2022 18:10
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Nijerya Lagos Havalimanı İhalesi
İhaleyi Açan Taraf
Nijerya Federal Havalimanları Otoritesi
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
16.09.2022
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Nahco Management Services Ltd ve Planet Project Limited
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
%51
İhaleye Teklif Verme Tarihi
19/09/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
-
İhale Sonucu
-
İhale Bedeli
-
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

     Şirketimiz, Nahco Management Services Ltd ve Planet Project Limited tarafından oluşturulan konsorsiyum, Nijerya'da faaliyet gösteren Lagos Havalimanı'nın dış hat yolcu ve kargo terminallerinin  20 yıl süreyle işletilmesi ve geliştirilmesi için açılan ihaleye teklif sunmuştur. Lagos Havalimanı 2021 yılında 1,6 milyonu dış hatta olmak üzere toplam 6,1 milyon yolcuya (2019 yılında 3,2 milyonu dış hatta olmak üzere toplam 7,6 milyon) hizmet vermiştir.
Konuyla ilgili tüm aşamalarda kamuoyuna bilgi verilecektir.
İşbu açıklama Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 6. maddesi kapsamında ertelenmiş bir açıklamadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064085


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Yarım 3.252 3.301 20,00  
Çeyrek 1.631 1.651 10,00  
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