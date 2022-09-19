***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiİhale KonusuNijerya Lagos Havalimanı İhalesiİhaleyi Açan TarafNijerya Federal Havalimanları Otoritesiİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı16.09.2022Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarNahco Management Services Ltd ve Planet Project LimitedGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı%51İhaleye Teklif Verme Tarihi19/09/2022İhalenin Sonuçlandığı Tarihİhale Sonucuİhale Bedeliİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarŞirketimiz, Nahco Management Services Ltd ve Planet Project Limited tarafından oluşturulan konsorsiyum, Nijerya'da faaliyet gösteren Lagos Havalimanı'nın dış hat yolcu ve kargo terminallerinin 20 yıl süreyle işletilmesi ve geliştirilmesi için açılan ihaleye teklif sunmuştur. Lagos Havalimanı 2021 yılında 1,6 milyonu dış hatta olmak üzere toplam 6,1 milyon yolcuya (2019 yılında 3,2 milyonu dış hatta olmak üzere toplam 7,6 milyon) hizmet vermiştir.Konuyla ilgili tüm aşamalarda kamuoyuna bilgi verilecektir.İşbu açıklama Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 6. maddesi kapsamında ertelenmiş bir açıklamadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064085BIST