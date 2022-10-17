***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
17.10.2022 18:11
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Nijerya Lagos Havalimanı İhalesi
İhaleyi Açan Taraf
Nijerya Federal Havalimanları Otoritesi
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
16.09.2022
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Nahco Management Services Ltd ve Planet Project Limited
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
51%
İhaleye Teklif Verme Tarihi
19/09/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
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İhale Sonucu
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İhale Bedeli
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İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
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Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
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Açıklamalar
Şirketimizin, Nahco Management Services Ltd ve Planet Project Limited tarafından oluşturulan konsorsiyum (Konsorsiyum) ile, Nijerya'da faaliyet gösteren Lagos Havalimanı'nın dış hat yolcu ve kargo terminallerinin 20 yıl süreyle işletilmesi ve geliştirilmesi için açılan ihaleye teklif sunduğuna ilişkin açıklamayı 19 Eylül 2022 tarihinde kamuoyu ile paylaşmıştık. Nijerya Federal Havalimanları Otoritesi (NFHO) tarafından yapılan açıklamaya göre Konsorsiyum "tercih edilen işletmeci" olarak seçilmiştir. Bu seçim gerekli resmi onayların alınmasına tabidir. Resmi onayın da alınmasını takiben, ihale sürecinin bir sonraki aşamasında NFHO ile Konsorsiyum arasında müzakare süreci başlayacaktır. Bu sürecin sonucu KAP aracılığıyla değerli yatırımcılarımıza duyurulacak ve sürecin olumlu bir şekilde sonuçlanması durumunda işletme şartları kamuoyu ile paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072550
BIST