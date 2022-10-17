Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

17.10.2022 18:11
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Nijerya Lagos Havalimanı İhalesi
İhaleyi Açan Taraf
Nijerya Federal Havalimanları Otoritesi
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
16.09.2022
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Nahco Management Services Ltd ve Planet Project Limited
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
51%
İhaleye Teklif Verme Tarihi
19/09/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
-
İhale Sonucu
-
İhale Bedeli
-
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

Şirketimizin, Nahco Management Services Ltd ve Planet Project Limited tarafından oluşturulan konsorsiyum (Konsorsiyum) ile, Nijerya'da faaliyet gösteren Lagos Havalimanı'nın dış hat yolcu ve kargo terminallerinin 20 yıl süreyle işletilmesi ve geliştirilmesi için açılan ihaleye teklif sunduğuna ilişkin açıklamayı 19 Eylül 2022 tarihinde kamuoyu ile paylaşmıştık. Nijerya Federal Havalimanları Otoritesi (NFHO) tarafından yapılan açıklamaya göre Konsorsiyum "tercih edilen işletmeci" olarak seçilmiştir. Bu seçim gerekli resmi onayların alınmasına tabidir. Resmi onayın da alınmasını takiben, ihale sürecinin bir sonraki aşamasında NFHO ile Konsorsiyum arasında müzakare  süreci başlayacaktır. Bu sürecin sonucu KAP aracılığıyla değerli yatırımcılarımıza duyurulacak ve sürecin olumlu bir şekilde sonuçlanması durumunda işletme şartları kamuoyu ile paylaşılacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072550


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:593.848
Değişim :  6,08% |  220,66
Açılış :  3.641  
Önceki Kapanış :  3.627  
En Yüksek
3.854 En Düşük
3.641
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AZTEK 20,46 202.985.954 % 10,00  
PENTA 484,00 7.450.212 % 10,00  
AKBNK 14,85 1.510.767.017 % 10,00  
ERCB 52,60 87.169.153 % 10,00  
MZHLD 92,45 83.403.098 % 9,99  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Dolar 18,5656 18,5887 % 0,11  
Euro 18,2638 18,3050 % 1,33  
Sterlin 21,1364 21,2424 % 2,13  
Frank 18,5803 18,6923 % 1,04  
Riyal 4,9268 4,9515 % -0,00  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.659 1.659 14,57  
Altın Gr. 992 992 10,51  
Cumhuriyet 6.680 6.781 64,00  
Tam 6.688 6.765 -25,00  
Yarım 3.259 3.307 -13,00  
Çeyrek 1.632 1.653 -6,00  
Gümüş.Ons 18,70 18,74 0,45  
Gümüş Gr. 11,18 11,19 0,27  
B. Petrol 92,42 92,42 0,79  
Seans Raporu 17:59
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru