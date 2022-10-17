***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.09.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuNijerya Lagos Havalimanı İhalesiİhaleyi Açan TarafNijerya Federal Havalimanları Otoritesiİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı16.09.2022Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarNahco Management Services Ltd ve Planet Project LimitedGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı51%İhaleye Teklif Verme Tarihi19/09/2022İhalenin Sonuçlandığı Tarihİhale Sonucuİhale Bedeliİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarŞirketimizin, Nahco Management Services Ltd ve Planet Project Limited tarafından oluşturulan konsorsiyum (Konsorsiyum) ile, Nijerya'da faaliyet gösteren Lagos Havalimanı'nın dış hat yolcu ve kargo terminallerinin 20 yıl süreyle işletilmesi ve geliştirilmesi için açılan ihaleye teklif sunduğuna ilişkin açıklamayı 19 Eylül 2022 tarihinde kamuoyu ile paylaşmıştık. Nijerya Federal Havalimanları Otoritesi (NFHO) tarafından yapılan açıklamaya göre Konsorsiyum "tercih edilen işletmeci" olarak seçilmiştir. Bu seçim gerekli resmi onayların alınmasına tabidir. Resmi onayın da alınmasını takiben, ihale sürecinin bir sonraki aşamasında NFHO ile Konsorsiyum arasında müzakare süreci başlayacaktır. Bu sürecin sonucu KAP aracılığıyla değerli yatırımcılarımıza duyurulacak ve sürecin olumlu bir şekilde sonuçlanması durumunda işletme şartları kamuoyu ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072550BIST