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***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

19.12.2022 18:15
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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İhale Süreci / Sonucu

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-
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Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Ankara Esenboğa Havalimanının kapasite artırımına yönelik ilave yatırımların yapımı ile iç/dış hatlar, CIP, Genel Havacılık terminalleri ve mütemmimlerinin işletme haklarının kiralanmak suretiyle verilmesi ihalesi
İhaleyi Açan Taraf
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ)
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
19.12.2022
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
20/12/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
20/12/2022
İhale Sonucu
-
İhale Bedeli
-
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

   Yönetim Kurulumuz, Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından 20 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirileceği duyurulan, Ankara Esenboğa Havalimanının kapasite artırımına yönelik ilave yatırımların yapımı ile iç/dış hatlar, CIP, Genel Havacılık terminalleri ve mütemmimlerinin işletme haklarının kiralanmak suretiyle verilmesi ihalesine katılmaya karar vermiştir.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088486


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