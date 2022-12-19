***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuAnkara Esenboğa Havalimanının kapasite artırımına yönelik ilave yatırımların yapımı ile iç/dış hatlar, CIP, Genel Havacılık terminalleri ve mütemmimlerinin işletme haklarının kiralanmak suretiyle verilmesi ihalesiİhaleyi Açan TarafDevlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ)İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı19.12.2022Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi20/12/2022İhalenin Sonuçlandığı Tarih20/12/2022İhale Sonucuİhale Bedeliİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarYönetim Kurulumuz, Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından 20 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirileceği duyurulan, Ankara Esenboğa Havalimanının kapasite artırımına yönelik ilave yatırımların yapımı ile iç/dış hatlar, CIP, Genel Havacılık terminalleri ve mütemmimlerinin işletme haklarının kiralanmak suretiyle verilmesi ihalesine katılmaya karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088486BIST