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***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

12.03.2024 09:37
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.02.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Nijerya Lagos Havalimanı İhalesi
İhaleyi Açan Taraf
Nijerya Federal Havalimanları Otoritesi
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
16.09.2022
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Nahco Management Services Ltd ve Planet Project Limited
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
51%
İhaleye Teklif Verme Tarihi
19/09/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
-
İhale Sonucu
-
İhale Bedeli
-
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

   17 Ekim 2022 tarihli açıklamamızda, Nijerya Federal Havalimanları Otoritesi (NFHO) tarafından yapılan açıklamaya göre, Nahco Management Services Ltd ve Planet Project Limited ile oluşturduğumuz Konsorsiyumun Lagos Havalimanı'nın dış hat yolcu ve kargo terminallerinin 20 yıl süreyle işletilmesi ve geliştirilmesi ihalesinde müzakere aşamasına geçmek için "tercih edilen işletmeci" olarak seçildiğini, bu seçimin gerekli resmi onayların alınmasına tabi olduğunu ve resmi onayların alınmasını takiben pazarlık sürecinin başlayacağını kamuoyu ile paylaşmıştık.
TAV Havalimanları yukarıda bahsedilen ihale sürecinden çekilmiştir ve artık bu ihale sürecinin bir parçası değildir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257810


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DOBUR 147,40 28.553.156 % 10,00  
BANVT 183,70 140.553.799 % 10,00  
DESPC 59,40 69.576.131 % 10,00  
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