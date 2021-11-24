***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
24.11.2021 14:40
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.11.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 25.11.2021
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından, 2021 yılında dolacak kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2025 yılına uzatılması amacıyla şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve önerdiğimiz şekilde izin alınmasını takiben değişikliklerin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 KSS_TAV_esas_soz_deg.pdf
EK: 2 KSS_TAV_esas_soz_deg_ENG.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979428
BIST
16:111.815
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 30,10
|Açılış
|: 1.799
|
|Önceki Kapanış
|: 1.785
|
1.835
En Düşük
1.799
16:1112,0452
En Yüksek
|Değişim
|: -5,95%
|| -0,7621
|Açılış
|: 11,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5000
|
13,1843
En Düşük
11,5959
16:1113,4955
En Yüksek
|Değişim
|: -6,52%
|| -0,9418
|Açılış
|: 13,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0500
|
14,8152
En Düşük
13,0001
16:11683,48
En Yüksek
|Değişim
|: -7,46%
|| -55,07
|Açılış
|: 683,48
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|Önceki Kapanış
|: 738,55
|
760,92
En Düşük
665,76
BIST En Aktif Hisseler16:09
|RALYH
|14,74
|20.211.932
|% 10,00
|
|PRKAB
|65,45
|41.276.501
|% 10,00
|
|SAYAS
|24,22
|46.073.267
|% 9,99
|
|MIATK
|21,02
|11.922.271
|% 9,99
|
|ATATP
|68,80
|76.804.725
|% 9,99
|
|DITAS
|27,44
|120.811.799
|% -9,97
|
|KZBGY
|33,76
|58.525.291
|% -9,97
|
|GESAN
|23,06
|62.647.969
|% -8,42
|
|TETMT
|233,00
|15.121.768
|% -8,05
|
|KSTUR
|215,20
|275.344
|% -6,84
|
|GARAN
|11,86
|4.009.440.858
|% 2,51
|
|THYAO
|19,18
|2.857.111.259
|% 2,46
|
|AKBNK
|7,01
|2.138.346.509
|% 1,59
|
|YKBNK
|3,55
|2.052.190.164
|% 3,20
|
|KRDMD
|8,81
|2.018.665.497
|% 1,15
|
|YKBNK
|3,55
|2.052.190.164
|% 3,20
|
|GARAN
|11,86
|4.009.440.858
|% 2,51
|
|AKBNK
|7,01
|2.138.346.509
|% 1,59
|
|PETKM
|7,97
|1.941.975.732
|% 0,50
|
|KRDMD
|8,81
|2.018.665.497
|% 1,15
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,9913
|12,0149
|% -6,19
|
|Euro
|13,4315
|13,4630
|% -6,75
|
|Sterlin
|15,8471
|15,9266
|% -7,38
|
|Frank
|12,6654
|12,7417
|% -7,47
|
|Riyal
|3,1653
|3,1811
|% -7,13
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|-6,62
|
|Altın Gr.
|683
|683
|-55,82
|
|Cumhuriyet
|4.479
|4.547
|-282,00
|
|Tam
|4.472
|4.602
|-264,31
|
|Yarım
|2.161
|2.225
|-128,64
|
|Çeyrek
|1.084
|1.113
|-63,92
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,48
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|8,99
|9,00
|-0,77
|
|B. Petrol
|82,09
|82,09
|-0,22
|
Seans Raporu
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