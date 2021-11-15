***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKredi derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., TAV Havalimanları Holding A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Notunu "A (Trk)", Kısa Vadeli Ulusal Notunu "A-1 (Trk)", Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarını "BBB+" ve Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarını da "A-2" olarak belirlemiştir. Tüm notların görünümleri ise "Stabil" olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977712BIST