***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
15.11.2021 14:03
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., TAV Havalimanları Holding A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Notunu "A (Trk)", Kısa Vadeli Ulusal Notunu "A-1 (Trk)", Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarını "BBB+" ve Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarını da "A-2" olarak belirlemiştir. Tüm notların görünümleri ise "Stabil" olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977712
BIST
14:311.710
En Yüksek
|Değişim
|: 4,35%
|| 71,34
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
|
1.711
En Düşük
1.672
14:3110,0132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0136
|Açılış
|: 10,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
|
10,0505
En Düşük
9,9378
14:3111,4722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0197
|Açılış
|: 11,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
|
11,5209
En Düşük
11,4087
14:31599,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 599,97
|
|Önceki Kapanış
|: 599,97
|
603,01
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler14:31
|DOBUR
|123,70
|23.957.845
|% 9,96
|
|AKBNK
|6,97
|1.144.232.517
|% 9,94
|
|GARAN
|11,63
|156.005.285
|% 9,92
|
|ISCTR
|6,99
|854.672.170
|% 9,91
|
|TACTR
|30,22
|2.999.415
|% 9,89
|
|OYLUM
|8,76
|28.051.876
|% -9,97
|
|ADESE
|1,10
|508.675.086
|% -9,84
|
|PENTA
|179,80
|16.405.409
|% -7,94
|
|SUMAS
|95,05
|298.516
|% -6,81
|
|VAKFN
|6,08
|115.609.193
|% -4,70
|
|THYAO
|18,14
|1.785.168.507
|% 1,80
|
|PETKM
|7,91
|1.437.382.755
|% 3,40
|
|AKBNK
|6,97
|1.144.232.517
|% 9,94
|
|KRDMD
|7,78
|1.015.970.058
|% 3,60
|
|SISE
|9,96
|1.005.146.641
|% 4,18
|
|ADESE
|1,10
|508.675.086
|% -9,84
|
|SKBNK
|1,24
|513.724.154
|% 7,83
|
|TSKB
|1,71
|690.502.983
|% 8,23
|
|YKBNK
|3,39
|930.484.592
|% 9,71
|
|PETKM
|7,91
|1.437.382.755
|% 3,40
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,0094
|10,0132
|% 0,14
|
|Euro
|11,4663
|11,4722
|% 0,17
|
|Sterlin
|13,4057
|13,4730
|% 0,19
|
|Frank
|10,8387
|10,9040
|% 0,19
|
|Riyal
|2,6635
|2,6768
|% 0,19
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.864
|-2,49
|
|Altın Gr.
|600
|600
|0,48
|
|Cumhuriyet
|3.961
|4.021
|-1,00
|
|Tam
|3.949
|4.048
|6,17
|
|Yarım
|1.909
|1.958
|2,99
|
|Çeyrek
|957
|979
|1,49
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,22
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|8,11
|8,12
|-0,02
|
|B. Petrol
|81,03
|81,03
|-1,14
|
Seans Raporu
14:31
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-
14:46HALKB
Yüzde 9.17 oranında artışla 5.00 lira fiyatla işlem gören hissede 172, 570, 885 adet işlem
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14:45GOZDE
Yüzde 8.92 oranında artışla 7.94 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 070, 898 adet işlem
-
14:43XU100
Endeks 1, 710 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 36 üstünde . İşlem hacmi 22, 608.00 milyon TL de
-
14:43KLKIM
Yüzde 7.56 oranında artışla 16.21 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 932, 231 adet işlem
-
14:40SAHOL
Yüzde 9.46 oranında artışla 14.00 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 890, 065 adet işlem