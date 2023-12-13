***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
13.12.2023 13:00
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.11.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 07.12.2023 tarihinde tamamlanan tahvil ihracı sürecinde Fitch Ratings (Fitch) tarafından açıklanan şirket kredi derecelendirme notu olan BB (durağan görünüm) ve ihraç edilen tahvilin kredi derecelendirme notu olan BB (durağan görünüm) Fitch tarafından tahvil ihraç sürecinin tamamlanmasının ardından teyit edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225305
BIST
'
15:427.640
En Düşük
|Değişim
|: -1,40%
|| -108,56
|Açılış
|: 7.719
|
|Önceki Kapanış
|: 7.749
|
7.601
En Yüksek
7.721
15:4229,0552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0579
|Açılış
|: 29,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0600
|
29,0656
En Düşük
28,9161
15:4231,3562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0222
|Açılış
|: 31,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3000
|
31,5432
En Düşük
31,2686
15:421.852,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 6,59
|Açılış
|: 1.851,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.845,48
|
1.853,63
En Düşük
1.840,54
BIST En Aktif Hisseler15:42
|OZSUB
|29,48
|94.022.032
|% 10,00
|
|EDIP
|20,60
|188.728.261
|% 9,98
|
|RTALB
|15,11
|63.447.795
|% 9,97
|
|SKYMD
|12,38
|18.886.916
|% 9,95
|
|TSGYO
|6,89
|104.941.329
|% 9,89
|
|LIDER
|45,36
|140.737.915
|% -10,00
|
|YBTAS
|109.017,50
|2.032.130
|% -10,00
|
|KRGYO
|36,76
|26.886.015
|% -9,99
|
|SMART
|35,80
|56.954.716
|% -9,78
|
|BRMEN
|4,50
|564.132
|% -9,27
|
|CATES
|82,90
|5.087.780.862
|% -0,84
|
|AKBNK
|38,30
|4.232.527.113
|% 2,85
|
|SASA
|43,62
|4.124.240.647
|% -8,74
|
|YKBNK
|21,14
|3.760.350.367
|% 4,45
|
|THYAO
|244,40
|3.439.755.460
|% -1,85
|
|YKBNK
|21,14
|3.760.350.367
|% 4,45
|
|EKGYO
|7,17
|1.138.216.341
|% -3,11
|
|ISCTR
|22,80
|3.377.728.761
|% 1,69
|
|AKBNK
|38,30
|4.232.527.113
|% 2,85
|
|AGROT
|13,25
|1.259.361.235
|% -3,64
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0488
|29,0622
|% 0,22
|
|Euro
|31,3497
|31,3632
|% 0,09
|
|Sterlin
|36,2704
|36,4523
|% -0,18
|
|Frank
|33,0394
|33,2384
|% 0,14
|
|Riyal
|7,7233
|7,7620
|% 0,20
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,69
|22,73
|% 0,66
|
|Platin
|919,15
|921,32
|% 0,66
|
|Paladyum
|965,05
|968,75
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|73,48
|73,48
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.981,29
|1.981,62
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:42
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15:57BSOKE
Yüzde -6.78 oranında düşüşle 10.86 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 258, 628 adet işlem
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15:56NATEN
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 47.32 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 813, 946 adet işlem
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15:55KFEIN
Yüzde -5.28 oranında düşüşle 62.75 lira fiyatla işlem gören hissede 429, 625 adet işlem
-
15:54CRFSA
Yüzde -6.73 oranında düşüşle 128.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 403, 258 adet işlem
-
15:53XU100
Endeks 7, 644 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 35 altında . İşlem hacmi 52, 383.00 milyon TL de