***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.11.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 07.12.2023 tarihinde tamamlanan tahvil ihracı sürecinde Fitch Ratings (Fitch) tarafından açıklanan şirket kredi derecelendirme notu olan BB (durağan görünüm) ve ihraç edilen tahvilin kredi derecelendirme notu olan BB (durağan görünüm) Fitch tarafından tahvil ihraç sürecinin tamamlanmasının ardından teyit edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225305BIST