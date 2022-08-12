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***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

12.08.2022 10:24
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi


***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
14/08/2020
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
14/08/2022
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
12/08/2022
Açıklama

   Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan derecelendirme kuruluşu SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri tarafından hazırlanan TAV Havalimanları Kurumsal Yönetim Derecelendirme Dönemsel Revizyon Raporu tamamlanmıştır. Şirketimiz için 13 Ağustos 2021 tarihinde 9,67 olarak belirlenen kurumsal yönetim derecelendirme notu, 12 Ağustos 2022 tarihinde 9,69 olarak revize edilmiştir.
Kurumsal yönetim derecelendirme notunun alt başlıklar itibarıyla dağılımı aşağıda verilmektedir.

Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu

Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
95,9 98,65 98,82 95,48 96,88




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054930


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Tam 6.933 6.988 -4,00  
Yarım 3.378 3.416 -2,00  
Çeyrek 1.694 1.708 -1,00  
Gümüş.Ons 20,37 20,39 0,06  
Gümüş Gr. 11,77 11,79 0,06  
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