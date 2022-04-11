***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.04.2022 12:25
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TAV Havalimanları Mart 2022 Yatırımcı Bülteni ekte yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019082
BIST
12:202.425
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 32,03
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.393
|
2.426
En Düşük
2.401
12:2014,7440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0006
|Açılış
|: 14,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7420
|
14,7582
En Düşük
14,7230
12:2016,1114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0655
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0400
|
16,1352
En Düşük
16,0322
12:20927,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 4,54
|Açılış
|: 927,98
|
|Önceki Kapanış
|: 923,44
|
928,67
En Düşük
919,74
BIST En Aktif Hisseler12:20
|DURDO
|18,97
|15.815.037
|% 9,97
|
|SANKO
|11,39
|11.565.927
|% 9,94
|
|MIPAZ
|6,75
|28.152.014
|% 9,93
|
|IHAAS
|15,16
|16.641.278
|% 9,93
|
|DOHOL
|3,93
|834.812.064
|% 9,78
|
|MARTI
|1,87
|84.142.315
|% -7,88
|
|ULUSE
|149,90
|36.520.391
|% -4,70
|
|GZNMI
|39,50
|20.148.956
|% -4,50
|
|CEOEM
|11,43
|15.648.572
|% -3,95
|
|MERIT
|32,92
|8.635.919
|% -2,89
|
|GARAN
|13,63
|2.065.553.414
|% 2,48
|
|THYAO
|35,44
|1.186.026.388
|% 0,34
|
|YKBNK
|4,87
|1.152.563.449
|% 4,28
|
|SISE
|17,12
|1.081.531.918
|% 1,30
|
|ASELS
|28,00
|999.795.018
|% 0,36
|
|TSKB
|1,67
|420.160.580
|% 5,03
|
|YKBNK
|4,87
|1.152.563.449
|% 4,28
|
|EKGYO
|2,69
|593.056.514
|% 2,67
|
|DOHOL
|3,93
|834.812.064
|% 9,78
|
|ODAS
|2,23
|402.177.617
|% -0,45
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7381
|14,7440
|% 0,00
|
|Euro
|16,0985
|16,1114
|% 0,41
|
|Sterlin
|19,1440
|19,2400
|% -0,08
|
|Frank
|15,7184
|15,8131
|% 0,01
|
|Riyal
|3,9192
|3,9389
|% -0,00
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.959
|10,85
|
|Altın Gr.
|927
|927
|4,01
|
|Cumhuriyet
|6.143
|6.236
|29,00
|
|Tam
|6.114
|6.267
|30,07
|
|Yarım
|2.955
|3.031
|14,55
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|7,27
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|25,00
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,83
|0,07
|
|B. Petrol
|101
|101
|-2,25
|