***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.05.2022 11:21
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TAV Havalimanları Nisan 2022 Yatırımcı Bülteni ekte yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028191
BIST
11:312.491
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 25,50
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
11:3115,2464
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1614
|Açılış
|: 15,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,2464
En Düşük
15,0772
11:3116,1202
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,1791
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,1328
En Düşük
15,9282
11:31911,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 12,08
|Açılış
|: 911,35
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
911,98
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler11:31
|IMASM
|24,12
|15.482.025
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|528.993
|% 9,94
|
|LIDFA
|7,66
|20.607.686
|% 9,90
|
|DENGE
|2,03
|24.210.559
|% 9,73
|
|ERBOS
|122,80
|128.553.413
|% 8,48
|
|GMTAS
|3,00
|4.734.488
|% -9,09
|
|GEDZA
|25,22
|32.252.041
|% -8,02
|
|TEZOL
|17,52
|56.706.401
|% -6,41
|
|KARSN
|5,14
|393.056.227
|% -5,86
|
|INDES
|9,39
|26.014.881
|% -4,18
|
|SISE
|19,66
|1.139.428.957
|% 2,08
|
|EKGYO
|2,83
|791.532.846
|% 5,60
|
|KRDMD
|16,44
|789.116.796
|% 0,67
|
|EREGL
|34,20
|784.873.881
|% 2,03
|
|THYAO
|42,66
|771.693.977
|% 0,85
|
|EKGYO
|2,83
|791.532.846
|% 5,60
|
|YKBNK
|4,89
|392.144.447
|% 0,62
|
|KARSN
|5,14
|393.056.227
|% -5,86
|
|AKBNK
|8,73
|517.658.691
|% 0,81
|
|SISE
|19,66
|1.139.428.957
|% 2,08
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2201
|15,2464
|% 1,07
|
|Euro
|16,0955
|16,1202
|% 1,12
|
|Sterlin
|18,7199
|18,8138
|% 0,95
|
|Frank
|15,2635
|15,3554
|% 0,96
|
|Riyal
|4,0446
|4,0649
|% 0,87
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.863
|8,35
|
|Altın Gr.
|910
|910
|10,79
|
|Cumhuriyet
|6.124
|6.216
|12,00
|
|Tam
|6.097
|6.252
|16,73
|
|Yarım
|2.947
|3.024
|8,09
|
|Çeyrek
|1.478
|1.512
|4,05
|
|Gümüş.Ons
|21,95
|21,98
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,75
|0,17
|
|B. Petrol
|106
|106
|0,50
|