***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.06.2022 15:07
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TAV Havalimanları Mayıs 2022 Yatırımcı Bülteni ekte yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035297
BIST
15:572.636
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -12,33
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.628
15:5716,7608
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,1874
|Açılış
|: 16,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7752
En Düşük
16,5644
15:5717,8952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1537
|Açılış
|: 17,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
17,9870
En Düşük
17,7366
15:57994,64
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 13,88
|Açılış
|: 994,64
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
997,28
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler15:57
|MARTI
|1,43
|52.977.404
|% 43,00
|
|INTEM
|62,70
|23.283.641
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,07
|38.957.729
|% 9,94
|
|DAGHL
|32,62
|11.116.681
|% 9,83
|
|AKSGY
|2,67
|31.047.536
|% 9,43
|
|TOASO
|73,40
|1.430.139.939
|% -6,79
|
|KAPLM
|59,40
|2.419.675
|% -5,26
|
|KUYAS
|6,87
|43.037.277
|% -5,11
|
|RNPOL
|14,16
|12.283.696
|% -4,65
|
|HEKTS
|33,52
|1.088.881.167
|% -4,12
|
|THYAO
|48,02
|3.252.431.517
|% 0,33
|
|SASA
|43,98
|2.167.293.378
|% -0,68
|
|SAHOL
|21,24
|1.496.384.681
|% 1,43
|
|TOASO
|73,40
|1.430.139.939
|% -6,79
|
|KARSN
|7,33
|1.267.121.426
|% 1,10
|
|ODAS
|2,99
|910.540.403
|% -0,33
|
|EKGYO
|2,84
|586.321.864
|% -1,05
|
|KARSN
|7,33
|1.267.121.426
|% 1,10
|
|TSKB
|2,40
|400.762.009
|% 3,00
|
|YKBNK
|4,92
|774.294.528
|% -1,20
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7560
|16,7608
|% 1,13
|
|Euro
|17,8708
|17,8952
|% 0,87
|
|Sterlin
|20,8880
|20,9927
|% 0,97
|
|Frank
|17,1096
|17,2127
|% 0,70
|
|Riyal
|4,4576
|4,4799
|% 1,26
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.845
|3,44
|
|Altın Gr.
|994
|995
|13,83
|
|Cumhuriyet
|6.633
|6.733
|72,00
|
|Tam
|6.604
|6.768
|77,01
|
|Yarım
|3.192
|3.274
|37,25
|
|Çeyrek
|1.601
|1.637
|18,62
|
|Gümüş.Ons
|21,94
|21,96
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,85
|0,08
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,20
|
Seans Raporu
15:57
daha fazla
-
16:12DOKTA
Yüzde -4.04 oranında düşüşle 25.20 lira fiyatla işlem gören hissede 78, 742 adet işlem
-
16:11KUYAS
Yüzde -5.11 oranında düşüşle 6.87 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 142, 388 adet işlem
-
16:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -23, 41 kaybederek (% -0.80 ) 2, 919
-
16:10XU100
Endeks 2, 634 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 55 altında . İşlem hacmi 30, 494.00 milyon TL de
-
16:09HEKTS
Yüzde -4.18 oranında düşüşle 33.50 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 557, 814 adet işlem