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***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

08.07.2022 10:12
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

TAV Havalimanları Haziran 2022 Yatırımcı Bülteni ekte yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044191


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BIST En Aktif Hisseler11:47
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IHAAS 26,98 3.093.696 % 9,94  
IZFAS 2,71 1.588.509 % 9,72  
FONET 15,24 10.412.891 % 9,40  
CANTE 53,40 23.946.388 % 8,10  
ASUZU 166,00 136.716.827 % 7,51  
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11:47 Alış Satış %  
Dolar 17,3100 17,3219 % 0,31  
Euro 17,5053 17,5204 % -0,24  
Sterlin 20,6207 20,7241 % -0,31  
Frank 17,6530 17,7594 % 0,07  
Riyal 4,5989 4,6220 % 0,36  
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11:47 Alış Satış %  
Altın Ons 1.737 1.738 -2,81  
Altın Gr. 967 967 1,39  
Cumhuriyet 6.495 6.593 -43,00  
Tam 6.497 6.592 6,00  
Yarım 3.180 3.223 3,00  
Çeyrek 1.593 1.611 1,00  
Gümüş.Ons 19,11 19,13 -0,11  
Gümüş Gr. 10,62 10,65 -0,04  
B. Petrol 104 104 -0,26  
Seans Raporu 11:47
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