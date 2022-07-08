***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.07.2022 10:12
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TAV Havalimanları Haziran 2022 Yatırımcı Bülteni ekte yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044191
BIST
11:472.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 10,39
|Açılış
|: 2.425
|
|Önceki Kapanış
|: 2.426
|
2.440
En Düşük
2.423
11:4717,3219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0539
|Açılış
|: 17,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2600
|
17,3219
En Düşük
17,1768
11:4717,5204
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0426
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5700
|
17,6068
En Düşük
17,4369
11:47968,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,85
|Açılış
|: 968,23
|
|Önceki Kapanış
|: 965,38
|
970,53
En Düşük
961,56
BIST En Aktif Hisseler11:47
|IHAAS
|26,98
|3.093.696
|% 9,94
|
|IZFAS
|2,71
|1.588.509
|% 9,72
|
|FONET
|15,24
|10.412.891
|% 9,40
|
|CANTE
|53,40
|23.946.388
|% 8,10
|
|ASUZU
|166,00
|136.716.827
|% 7,51
|
|IZINV
|16,95
|3.485.929
|% -5,20
|
|ISGYO
|15,18
|49.783.166
|% -4,89
|
|BIOEN
|7,51
|14.839.019
|% -4,33
|
|MZHLD
|82,80
|6.880.195
|% -3,83
|
|DERHL
|9,05
|8.597.063
|% -3,10
|
|THYAO
|49,44
|1.034.181.090
|% 0,49
|
|EREGL
|26,56
|493.104.980
|% 1,30
|
|SISE
|21,54
|492.948.286
|% 0,56
|
|SMRTG
|28,58
|317.831.810
|% 4,15
|
|KRDMD
|10,74
|306.232.428
|% 1,70
|
|EKGYO
|2,83
|108.486.131
|% -0,35
|
|YKBNK
|4,29
|162.655.855
|% -0,69
|
|KRDMD
|10,74
|306.232.428
|% 1,70
|
|SISE
|21,54
|492.948.286
|% 0,56
|
|THYAO
|49,44
|1.034.181.090
|% 0,49
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3100
|17,3219
|% 0,31
|
|Euro
|17,5053
|17,5204
|% -0,24
|
|Sterlin
|20,6207
|20,7241
|% -0,31
|
|Frank
|17,6530
|17,7594
|% 0,07
|
|Riyal
|4,5989
|4,6220
|% 0,36
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|-2,81
|
|Altın Gr.
|967
|967
|1,39
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-43,00
|
|Tam
|6.497
|6.592
|6,00
|
|Yarım
|3.180
|3.223
|3,00
|
|Çeyrek
|1.593
|1.611
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,11
|19,13
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,65
|-0,04
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,26
|