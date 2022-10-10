***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.10.2022 15:34
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TAV Havalimanları Eylül 2022 Yatırımcı Bülteni ekte yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069956
BIST
15:503.596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 28,85
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
15:5018,5799
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0361
|Açılış
|: 18,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
15:5018,0767
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0250
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
15:501.001,89
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -12,64
|Açılış
|: 1.001,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.000,25
BIST En Aktif Hisseler15:48
|CRFSA
|44,32
|85.663.673
|% 9,98
|
|COSMO
|52,10
|1.398.660
|% 9,96
|
|RTALB
|8,62
|116.818.197
|% 9,95
|
|ULUUN
|31,60
|343.160.979
|% 9,95
|
|TRCAS
|19,11
|146.557.329
|% 9,95
|
|KIMMR
|7,20
|374.292
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|46.585.630
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,62
|480.874
|% -7,60
|
|MARTI
|4,69
|132.633.241
|% -6,20
|
|PRDGS
|4,37
|85.505.799
|% -5,62
|
|THYAO
|85,95
|4.581.669.894
|% 2,08
|
|ASELS
|32,68
|2.217.200.595
|% 3,81
|
|EKGYO
|4,36
|1.974.642.386
|% 1,40
|
|SASA
|85,55
|1.920.745.457
|% -1,72
|
|SISE
|30,26
|1.772.557.141
|% 1,68
|
|EKGYO
|4,36
|1.974.642.386
|% 1,40
|
|SKBNK
|1,71
|267.105.774
|% -3,39
|
|YKBNK
|8,14
|973.419.870
|% 0,00
|
|DOHOL
|5,34
|611.290.993
|% 0,19
|
|AKFGY
|3,70
|382.613.312
|% 6,02
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5767
|18,5812
|% -0,19
|
|Euro
|18,0558
|18,0763
|% -0,14
|
|Sterlin
|20,4820
|20,5848
|% -0,47
|
|Frank
|18,5334
|18,6450
|% -0,58
|
|Riyal
|4,9270
|4,9518
|% -0,22
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.677
|1.677
|-18,09
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.002
|-12,84
|
|Cumhuriyet
|6.702
|6.803
|-81,00
|
|Tam
|6.736
|6.789
|-142,00
|
|Yarım
|3.282
|3.319
|-69,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.659
|-35,00
|
|Gümüş.Ons
|19,90
|19,92
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,88
|-0,18
|
|B. Petrol
|97,46
|97,46
|-0,46
|