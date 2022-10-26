***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Ocak - Eylül 2022 dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmemiş konsolide finansal tabloları bugün kamuya açıklanmış olup, konsolide finansal tablolar ve güncel yatırımcı sunumu şirketimiz internet sitesinde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır. https://ir.tav.aero/http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074476BIST