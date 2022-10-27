***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.10.2022 15:50
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sn. Serkan KAPTAN'ın Bloomberg HT yaptığı röportaj aşağıdaki bağlantıda değerli yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.
http://share.interpress.com/download/video/serkankaptan27102022bht.mp4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074631
BIST
17:083.932
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -44,60
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.906
17:0818,6097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0018
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6540
En Düşük
18,5577
17:0818,7004
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0700
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,8400
En Düşük
18,5734
17:08994,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,40
|Açılış
|: 994,02
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
990,53
BIST En Aktif Hisseler17:07
|FONET
|13,75
|138.280.117
|% 10,00
|
|AYES
|45,12
|1.017.446
|% 10,00
|
|EKIZ
|14,30
|641.226
|% 10,00
|
|LUKSK
|83,15
|28.892.553
|% 9,99
|
|DOBUR
|55,05
|18.087.990
|% 9,99
|
|KERVN
|0,59
|1.959.455
|% -9,23
|
|KENT
|190,00
|2.745.350
|% -7,77
|
|DIRIT
|3,50
|147.751
|% -5,91
|
|KFEIN
|25,72
|37.127.928
|% -5,16
|
|GESAN
|154,60
|137.617.893
|% -5,15
|
|THYAO
|98,70
|7.785.828.916
|% -0,10
|
|PETKM
|13,43
|2.430.970.461
|% 0,45
|
|SISE
|33,28
|2.305.520.711
|% -2,12
|
|TUPRS
|374,00
|2.304.460.105
|% 1,66
|
|EREGL
|30,12
|2.059.736.980
|% -2,21
|
|EKGYO
|4,48
|1.449.961.343
|% -1,97
|
|TSKB
|3,09
|991.444.056
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,10
|427.104.250
|% 0,96
|
|PETKM
|13,43
|2.430.970.461
|% 0,45
|
|ISCTR
|9,45
|1.627.926.974
|% -2,88
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6058
|18,6109
|% 0,02
|
|Euro
|18,6765
|18,6908
|% -0,42
|
|Sterlin
|21,5147
|21,6226
|% -0,23
|
|Frank
|18,7220
|18,8348
|% -0,28
|
|Riyal
|4,9357
|4,9605
|% 0,07
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.664
|-1,28
|
|Altın Gr.
|994
|994
|-1,33
|
|Cumhuriyet
|6.634
|6.734
|-48,00
|
|Tam
|6.675
|6.732
|-36,00
|
|Yarım
|3.252
|3.292
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.645
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,56
|19,59
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,71
|-0,01
|
|B. Petrol
|94,58
|94,58
|0,79
|