***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.11.2022 14:53
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TAV Havalimanları Ekim 2022 Yatırımcı Bülteni ekte yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078546
BIST
16:104.363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 2,72
|Açılış
|: 4.370
|
|Önceki Kapanış
|: 4.360
|
4.427
En Düşük
4.354
16:1018,6110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0884
|Açılış
|: 18,6230
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6110
En Düşük
18,4972
16:1018,6809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0183
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6000
|
18,7821
En Düşük
18,6562
16:101.020,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,52
|Açılış
|: 1.020,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,08
|
1.026,25
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler16:08
|ODAS
|9,79
|2.428.347.895
|% 10,00
|
|BARMA
|84,15
|76.861.436
|% 10,00
|
|YEOTK
|69,85
|135.646.756
|% 10,00
|
|ULUSE
|173,80
|21.000.256
|% 10,00
|
|MIATK
|89,20
|233.784.044
|% 9,99
|
|KNFRT
|14,94
|126.359.240
|% -10,00
|
|ATSYH
|144,00
|2.570.881
|% -10,00
|
|KLRHO
|26,10
|58.438.785
|% -9,94
|
|SNGYO
|5,22
|202.639.676
|% -9,84
|
|ISKUR
|720.000,00
|720.000
|% -9,30
|
|THYAO
|112,40
|7.230.961.729
|% -0,53
|
|ASELS
|38,42
|5.347.651.892
|% 6,19
|
|EREGL
|34,86
|4.251.506.785
|% -2,46
|
|TTKOM
|14,01
|3.465.273.827
|% 2,26
|
|TCELL
|32,14
|3.420.147.404
|% 9,32
|
|EKGYO
|5,09
|2.321.349.767
|% -2,12
|
|SKBNK
|2,15
|580.602.586
|% 1,90
|
|ODAS
|9,79
|2.428.347.895
|% 10,00
|
|TTKOM
|14,01
|3.465.273.827
|% 2,26
|
|TSKB
|3,10
|696.141.920
|% -0,64
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5983
|18,6017
|% 0,43
|
|Euro
|18,6595
|18,6852
|% 0,12
|
|Sterlin
|21,2471
|21,3537
|% -0,31
|
|Frank
|18,8536
|18,9672
|% 0,70
|
|Riyal
|4,9326
|4,9573
|% 0,36
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|-6,77
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|1,65
|
|Cumhuriyet
|6.784
|6.887
|118,00
|
|Tam
|6.820
|6.866
|-22,00
|
|Yarım
|3.323
|3.357
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.678
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,19
|21,22
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|12,71
|12,73
|-0,01
|
|B. Petrol
|94,49
|94,49
|-0,87
|
Seans Raporu
16:08
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16:23HKTM
Yüzde 4.65 oranında artışla 87.75 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 237, 699 adet işlem
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 18 artarak (% 0.24 ) 3, 864
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