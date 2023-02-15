***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.02.2023 12:28
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TAV Havalimanları Ocak 2023 Yatırımcı Bülteni ekte yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113494
BIST
15:244.949
En Yüksek
|Değişim
|: 9,84%
|| 443,18
|Açılış
|: 4.769
|
|Önceki Kapanış
|: 4.505
|
4.949
En Düşük
4.505
15:2418,8476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0130
|Açılış
|: 19,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0820
|
19,1291
En Düşük
18,8009
15:2420,1947
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0411
|Açılış
|: 20,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5300
|
20,5344
En Düşük
20,1388
15:241.112,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -10,88
|Açılış
|: 1.112,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123,53
|
1.135,72
En Düşük
1.110,37
BIST En Aktif Hisseler15:24
|SELGD
|4,95
|862.294
|% 10,00
|
|BUCIM
|6,49
|161.173.751
|% 10,00
|
|TCELL
|36,74
|496.388.286
|% 10,00
|
|KRDMD
|17,49
|389.001.727
|% 10,00
|
|BIMAS
|132,00
|629.824.219
|% 10,00
|
|YBTAS
|85.158,70
|1.517.075
|% -3,01
|
|KUVVA
|42,00
|649.758
|% 0,00
|
|ISATR
|355.021,20
|355.021
|% 0,00
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% 0,00
|
|HATEK
|9,35
|4.076.251
|% 0,00
|
|THYAO
|139,90
|2.786.229.220
|% 9,98
|
|ASELS
|58,20
|2.633.663.210
|% 9,92
|
|KOZAL
|543,60
|1.656.604.593
|% 10,00
|
|EREGL
|41,32
|1.261.078.566
|% 9,95
|
|SISE
|42,70
|1.071.775.664
|% 9,99
|
|ALBRK
|3,46
|399.894.394
|% 9,49
|
|AKGRT
|2,97
|266.434.421
|% 3,13
|
|BSOKE
|6,07
|510.883.635
|% 5,57
|
|YKBNK
|8,94
|698.047.136
|% 9,96
|
|SKBNK
|2,57
|162.624.424
|% 9,83
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8448
|18,8487
|% 0,07
|
|Euro
|20,1890
|20,1990
|% -0,18
|
|Sterlin
|22,6700
|22,7837
|% -0,85
|
|Frank
|20,3693
|20,4920
|% 0,06
|
|Riyal
|5,0092
|5,0343
|% 0,09
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|-20,10
|
|Altın Gr.
|1.112
|1.112
|-11,45
|
|Cumhuriyet
|7.510
|7.623
|-125,00
|
|Tam
|7.546
|7.602
|-116,00
|
|Yarım
|3.687
|3.720
|-56,00
|
|Çeyrek
|1.843
|1.860
|-28,00
|
|Gümüş.Ons
|21,53
|21,56
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|13,01
|13,03
|-0,22
|
|B. Petrol
|85,00
|85,00
|-0,58
|
Seans Raporu
15:24
daha fazla
-
15:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, TAVHL, ODAS
-
15:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, AKBNK, KRDMD
-
15:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 400, 34 artarak (% 9.94 ) 4, 429
-
15:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IZMDC, EGEEN, SKBNK, KONTR, PSDTC, QNBFB, COSMO, KOZAA, DOAS, TEKTU
-
15:33
FLAP, AVHOL, KUVVA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında