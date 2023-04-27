***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.04.2023 18:00
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.12.2022, 20.12.2022, 01.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Esenboğa Havalimanı'na kapasite artırımına yönelik ilave yatırımların yapılması ve havalimanının 2025 yılından itibaren 25 yıl süreyle işletilmesi faaliyetlerini yürütmek üzere kurulan ve Şirketimizin %100 oranında sahip olduğu TAV Ankara Yatırım Yapım ve İşletme Anonim Şirketi (TAV Ankara) tarafından Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne ihale şartnamesi gereğince, toplam kira tutarının %25'ine denk gelen, 118.75 milyon avro tutarında kira peşinatı ödemesi yapılmış ve ihale konusu yatırımlara başlanılmıştır.
TAV Ankara 235 milyon avro tutarında banka kredisi temin etmiş ve bu tutarın 140 milyon avrosu kira peşinat ödemesi ve havalimanına yapılacak yatırımların finansmanı için kullanılmıştır.
TAV Havalimanları tarafından yukarıda belirtilen kredi kapsamında borç veren bankalara 140 milyon avro tutarında bir kefalet verilmiştir. Böylece TAV Havalimanları tarafından verilen toplam teminat rehin ve ipotek tutarı son kamuya açıklanan bilanço aktif toplamının %31'ine ulaşmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141956
BIST
18:054.790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 6,13
|Açılış
|: 4.778
|
|Önceki Kapanış
|: 4.784
|
4.831
En Düşük
4.751
18:0519,4377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0291
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
19,5941
En Düşük
19,3925
18:0521,4400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0008
|Açılış
|: 22,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,8110
En Düşük
21,3743
18:051.239,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,69
|Açılış
|: 1.239,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,30
|
1.252,63
En Düşük
1.233,69
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OTTO
|100,10
|10.395.584
|% 10,00
|
|AVHOL
|14,74
|35.263.659
|% 10,00
|
|KONTR
|144,20
|940.223.401
|% 9,99
|
|IHAAS
|190,60
|57.857.024
|% 9,98
|
|ULAS
|13,11
|6.960.406
|% 9,98
|
|IMASM
|30,42
|559.210.689
|% -10,00
|
|BRSAN
|132,40
|412.538.783
|% -9,99
|
|YAYLA
|5,01
|74.116.103
|% -6,88
|
|PAGYO
|24,08
|9.415.107
|% -6,08
|
|MIPAZ
|7,63
|46.238.701
|% -5,92
|
|THYAO
|130,80
|4.138.249.771
|% 0,62
|
|KOPOL
|51,35
|3.739.975.831
|% 5,31
|
|EREGL
|32,62
|2.407.596.751
|% -0,85
|
|AKBNK
|17,00
|2.130.965.377
|% 0,83
|
|KOZAL
|19,60
|1.860.103.694
|% -2,68
|
|EKGYO
|6,21
|945.387.748
|% -0,32
|
|AKBNK
|17,00
|2.130.965.377
|% 0,83
|
|YKBNK
|9,94
|1.133.282.483
|% 1,43
|
|ISCTR
|11,30
|1.287.451.459
|% 0,80
|
|AKFYE
|13,01
|1.365.356.234
|% 6,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4295
|19,4348
|% 0,13
|
|Euro
|21,4163
|21,4406
|% 0,00
|
|Sterlin
|24,1689
|24,2901
|% 0,10
|
|Frank
|21,6200
|21,7503
|% -0,39
|
|Riyal
|5,1661
|5,1920
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.983
|1.983
|-6,03
|
|Altın Gr.
|1.239
|1.239
|-3,14
|
|Cumhuriyet
|8.997
|9.133
|-66,00
|
|Tam
|9.064
|9.260
|-42,00
|
|Yarım
|4.424
|4.528
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.219
|2.274
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|24,82
|24,85
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|15,52
|15,54
|0,00
|
|B. Petrol
|77,98
|77,98
|0,26
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59NETAS
Yüzde 5.86 oranında artışla 34.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 302, 811 adet işlem
-
17:58RYSAS
Yüzde 4.46 oranında artışla 31.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 320, 946 adet işlem
-
17:57RUBNS
Yüzde 6.87 oranında artışla 21.32 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 671, 739 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 24 artarak (% 0.16 ) 5, 263
-
17:56XU100
Endeks 4, 792 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 18 üstünde . İşlem hacmi 43, 288.00 milyon TL de