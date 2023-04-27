***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.12.2022, 20.12.2022, 01.02.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEsenboğa Havalimanı'na kapasite artırımına yönelik ilave yatırımların yapılması ve havalimanının 2025 yılından itibaren 25 yıl süreyle işletilmesi faaliyetlerini yürütmek üzere kurulan ve Şirketimizin %100 oranında sahip olduğu TAV Ankara Yatırım Yapım ve İşletme Anonim Şirketi (TAV Ankara) tarafından Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne ihale şartnamesi gereğince, toplam kira tutarının %25'ine denk gelen, 118.75 milyon avro tutarında kira peşinatı ödemesi yapılmış ve ihale konusu yatırımlara başlanılmıştır.TAV Ankara 235 milyon avro tutarında banka kredisi temin etmiş ve bu tutarın 140 milyon avrosu kira peşinat ödemesi ve havalimanına yapılacak yatırımların finansmanı için kullanılmıştır.TAV Havalimanları tarafından yukarıda belirtilen kredi kapsamında borç veren bankalara 140 milyon avro tutarında bir kefalet verilmiştir. Böylece TAV Havalimanları tarafından verilen toplam teminat rehin ve ipotek tutarı son kamuya açıklanan bilanço aktif toplamının %31'ine ulaşmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141956BIST