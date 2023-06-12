***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.06.2023 09:49
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TAV Havalimanları Mayıs 2023 Yatırımcı Bülteni ekte yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157916
BIST
10:135.693
En Düşük
|Değişim
|: 1,19%
|| 66,77
|Açılış
|: 5.674
|
|Önceki Kapanış
|: 5.626
|
5.666
En Yüksek
5.694
10:1323,6501
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,2667
|Açılış
|: 23,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 23,3500
|
23,7625
En Düşük
23,4260
10:1325,4320
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,2790
|Açılış
|: 25,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,1500
|
25,5333
En Düşük
25,2290
10:131.489,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 15,35
|Açılış
|: 1.489,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.474,46
|
1.497,73
En Düşük
1.476,79
BIST En Aktif Hisseler10:11
|YEOTK
|77,40
|53.927.358
|% 9,94
|
|YAPRK
|53,95
|9.163.420
|% 9,92
|
|BURVA
|64,75
|25.351.807
|% 9,47
|
|OSMEN
|116,80
|13.895.385
|% 8,75
|
|AVHOL
|46,50
|5.003.721
|% 8,14
|
|DOGUB
|12,25
|8.977.719
|% -9,99
|
|DESPC
|21,56
|3.402.142
|% -4,26
|
|GMTAS
|10,96
|1.343.224
|% -3,69
|
|ORCAY
|7,27
|6.339.637
|% -3,45
|
|SANEL
|17,50
|1.013.894
|% -2,78
|
|THYAO
|180,30
|1.486.957.656
|% 1,92
|
|EREGL
|37,80
|458.064.137
|% 1,78
|
|TTKOM
|19,75
|348.347.704
|% 1,33
|
|TUPRS
|78,50
|299.461.121
|% 1,29
|
|KRDMD
|22,20
|279.243.995
|% 0,18
|
|EKGYO
|8,08
|243.619.020
|% 0,62
|
|AVOD
|3,46
|77.117.788
|% 3,90
|
|TTKOM
|19,75
|348.347.704
|% 1,33
|
|YKBNK
|12,34
|188.561.511
|% -0,32
|
|PSGYO
|8,18
|110.623.123
|% 4,07
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6418
|23,6468
|% 1,13
|
|Euro
|25,4226
|25,4628
|% 1,23
|
|Sterlin
|29,6646
|29,8134
|% 1,18
|
|Frank
|26,0831
|26,2402
|% 1,11
|
|Riyal
|6,2871
|6,3186
|% 1,15
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|-1,81
|
|Altın Gr.
|1.491
|1.491
|16,74
|
|Cumhuriyet
|9.883
|10.031
|50,00
|
|Tam
|9.830
|10.081
|-15,45
|
|Yarım
|4.856
|4.927
|58,00
|
|Çeyrek
|2.420
|2.463
|32,00
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,12
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|18,37
|18,38
|0,12
|
|B. Petrol
|74,00
|74,00
|-0,79
|