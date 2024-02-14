***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.02.2024 00:50
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Ocak - Aralık 2023 dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tabloları bugün kamuya açıklanmış olup, konsolide finansal tablolar ve güncel yatırımcı sunumu şirketimiz internet sitesinde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.
https://ir.tav.aero/
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249366
BIST
'
17:598.994
En Düşük
|Değişim
|: -1,97%
|| -180,58
|Açılış
|: 9.217
|
|Önceki Kapanış
|: 9.175
|
8.994
En Yüksek
9.217
17:5930,7341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0283
|Açılış
|: 30,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8000
|
30,7370
En Düşük
30,6453
17:5932,9427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0339
|Açılış
|: 33,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1000
|
33,0074
En Düşük
32,8746
17:591.967,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,37
|Açılış
|: 1.967,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.967,48
|
1.970,07
En Düşük
1.963,69
BIST En Aktif Hisseler17:59
|CELHA
|29,80
|1.490.478
|% 243,32
|
|BFREN
|13.200,00
|659.499.548
|% 10,00
|
|PKART
|72,60
|12.787.572
|% 10,00
|
|MARBL
|26,64
|146.451.418
|% 9,99
|
|DGGYO
|38,52
|64.040.329
|% 9,99
|
|BINHO
|603,00
|3.283.596.243
|% -10,00
|
|GLBMD
|41,60
|225.302.075
|% -10,00
|
|KLNMA
|34,68
|8.333.330
|% -9,97
|
|SURGY
|52,65
|404.500.970
|% -9,77
|
|SAMAT
|54,55
|185.012.874
|% -8,86
|
|THYAO
|281,25
|10.579.534.699
|% -3,10
|
|EREGL
|46,12
|9.697.365.627
|% -0,60
|
|SASA
|40,32
|7.647.340.901
|% 1,00
|
|ISCTR
|27,16
|7.624.486.292
|% -0,66
|
|TUPRS
|160,60
|6.067.989.619
|% -1,35
|
|ZOREN
|5,42
|3.828.998.582
|% 6,48
|
|EKGYO
|10,71
|5.049.080.021
|% 2,19
|
|ISCTR
|27,16
|7.624.486.292
|% -0,66
|
|YKBNK
|23,14
|5.512.168.242
|% -0,26
|
|KLGYO
|5,35
|1.150.829.743
|% 9,86
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7196
|30,7349
|% 0,09
|
|Euro
|32,9120
|32,9419
|% 0,10
|
|Sterlin
|38,5679
|38,7613
|% 0,07
|
|Frank
|34,4828
|34,6906
|% 0,05
|
|Riyal
|8,1678
|8,2088
|% 0,01
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,05
|22,09
|% 0,66
|
|Platin
|873,34
|875,23
|% 0,66
|
|Paladyum
|860,29
|865,89
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,65
|82,65
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.991,19
|1.991,57
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59LIDER
Yüzde -4.48 oranında düşüşle 62.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 032, 626 adet işlem
-
17:58ZEDUR
Yüzde -4.78 oranında düşüşle 88.55 lira fiyatla işlem gören hissede 437, 934 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -117, 71 kaybederek (% -1.21 ) 9, 601
-
17:57XU100
Endeks 9, 049 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 37 altında . İşlem hacmi 138, 913.00 milyon TL de
-
17:57BVSAN
Yüzde -6.28 oranında düşüşle 113.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 503, 783 adet işlem